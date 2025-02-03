Україна змогла зацікавити Трампа: він назвав умову продовження допомоги

Вашингтон зацікавився українськими ресурсами

Президент США Дональд Трамп зацікавився можливістю отримувати рідкісноземельні метали з України. Він запропонував налагодити постачання в обмін на продовження допомоги.

Про це він розповів під час пресконференції у Білому домі. Трансляція велася у youtube-каналі Times now.

За його словами, він хоче забезпечити постачання рідкісноземельних матеріалів до США і хоче, щоб це робила Україна. В обмін він пропонує продовжити допомогу.

Крім того, він розкритикував попередню адміністрацію Білого дому за те, що та не наполягала на тому, щоб Європа платила за допомогу Україні. Також Трамп вимагає у Європи збільшити фінансування допомоги Україні, щоб вона зрівнялася з виділеною допомогою США.

Трамп також повторив свої попередні коментарі про необхідність припинення війни в Україні, додавши, що у її врегулюванні досягнуто "великого прогресу". Подробиці американський президент повідомляти не став.

Варто зазначити, що тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли президент Володимир Зеленський зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому "План перемоги".

Повідомлялося, що Трампа в цьому документі особливо зацікавили варіанти видобутку ресурсів в Україні та використання українських військ для забезпечення безпеки в Європі замість американських солдатів.