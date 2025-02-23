Україна відправить делегацію на переговори до США: коли та хто поїде

В Офісі президента назвали прізвища учасників делегації

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, хто поїде на переговори до США найближчим часом.

Про це він заявив під час форуму "Україна. Рік 2025". За його словами, до делегації увійде він сам, а також міністр економіки України Юлія Свириденко.

Єрмак додав: виліт відбудеться вже сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, форум "Україна. Рік 2025" проходить у Києві, серед його учасників – вищі посадові особи України. Серед речників: Андрій Єрмак, Рустам Умеров, Кирило Буданов, Василь Малюк, Денис Шмигаль, Руслан Стефанчук. Цей форум завершить прес-конференція президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" уважно стежитиме за прес-конференцією.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський розраховує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.