"Не бачу трагедії": у Зеленського прокоментували угоду про корисні копалини з США

Угода повинна вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів

Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США може відбутися найближчим часом. Проте Україна має забезпечити свої інтереси, тому немає нічого дивного, що документ буде ретельно готуватися, перевірятися та обговорюватися.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він зазначив, що зараз триває узгодження документа між сторонами.

Подоляк додав, що президент США Дональд Трамп, звісно, виходить з інтересів США, але Україну та її президента Володимира Зеленського цікавлять в першу чергу українські інтереси. Угода повинна вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.

"Президент Зеленський ставиться до підготовки такого документа в робочому форматі. Тобто його мають відпрацювати профільні міністерства, порахувати тактико-технічні параметри. Міністерство оборони, Офіс президента України мають оцінити, доопрацювати з погляду гарантій безпеки, які також будуть прописані в цьому документі. Я не бачу трагедії, що договір обговорюється, обговорюється досить ретельно на різних рівнях, створені робочі команди тощо", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що президенту Зеленському запропонували "покращену" версію угоди зі США про рідкісноземельні метали. Новий варіант домовленості містить суттєві зміни та відповідає українському законодавству. Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що робота над підписанням документа розпочнеться вже з понеділка, 24 лютого. Зеленський розраховує зустрітися із Трампом наступного тижня. Очікується, що там він обговорить угоду про корисні копалини.

Тим часом Трамп заявив, що Вашингтон хоче отримати від України "все, що ми зможемо", тобто мова вже йде не тільки про корисні копалини, або нафту та газ. При цьому він знову збрехав про нібито 350 мільярдів доларів допомоги Україні, хоча до цього сам говорив, що там не набереться й 100 мільярдів.