У Зеленского дали четкий ответ об отказе от соглашения с США о редкоземельных металлах

Соглашение будет подписывать уполномоченное лицо

Украина по состоянию на 23 февраля все еще не подписала соглашение с США о редкоземельных металлах. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "никто ни от чего не отказывался".

Ермак подчеркнул, что Украина продолжает диалог по поводу полезных ископаемых с партнерами. Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2025".

Соглашение с США о редкоземельных металлах — будет ли оно

Чтобы не было других разговоров, глава ОП подчеркнул следующее: "Никто ни от чего не отказывался. У нас идет нормальный рабочий процесс".

Во время форума министерша экономики Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак сейчас отправятся на следующий раунд переговоров с представителем США.

Модератор попросила Ермака задать ему один вопрос, поскольку тот спешит на продолжение переговоров с американцами вместе со Свириденко. Глава ОП уточнил, что это за переговоры.

"Переговоры — это следующий раунд наших переговоров с американскими партнерами. Поэтому мы заранее извиняемся (за то, что оставят форум быстрее)", — отметил Ермак.

Впоследствии Ермак уточнил, что он и Свириденко не летят в США, а будут запланированы разговоры с американцами через 20 минут. При этом Ермак не уточнил, что это за переговоры. Учитывая вовлеченность министерства экономики, вероятно, речь идет о переговорном процессе по соглашению о полезных ископаемых.

Соглашение с США о полезных ископаемых будет подписывать уполномоченное лицо, кто конкретно решат тогда, когда соглашение наработают.

Об этом глава Офиса президента сказал в ответ на вопросы шеф-редактора lb.ua. Он также сказал, что второй раунд переговоров по США будет уже сегодня.

Сколько Украина имеет редкоземельных металлов

Общая стоимость полезных ископаемых Украины, находящихся под временной оккупацией России, составляет 350 миллиардов долларов. Об этом на форуме "Украина. Год — 2025" сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

"Это ресурсы, которыми сегодня владеет агрессор, и которые могут быть использованы для авиационной или оборонной отрасли, которые могут использоваться против нас", – отметила Свириденко.

Свириденко добавила, что там есть значительные залежи лития, титана и урана и перед Украиной стоит задача привлечь иностранных инвестиций в развитие месторождений и добычу ископаемых, а не только их экспорт за границу.