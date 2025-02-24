Різниця є. Чи може знятий з військового обліку чоловік виїхати з України

Зняти з обліку можуть у зв'язку зі зміною місця проживання

В Україні триває воєнний стан, і військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати територію країни, за винятком випадків, передбачених законом. Водночас існує суттєва різниця між зняттям із військового обліку та виключенням із нього.

Про це детальніше пише 24 Канал. Зазначається, що зняття з військового обліку не дає підстав для виїзду за кордон.

Це тимчасова процедура, яка передбачає повторне взяття на облік у майбутньому. Наприклад, якщо людина змінює місце проживання, вона знімається з обліку одного ТЦК та СП (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) і стає в іншому.

При цьому зняття з військового обліку не свідчить про інвалідність або непридатність до служби. Для уточнення статусу потрібно звернутися до ТЦК та СП, оновити військово-облікові дані, пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і лише після цього з’ясовувати можливість перетину кордону.

Коли військовозобов’язаний може виїхати за кордон

Якщо чоловік виключений з військового обліку, він автоматично втрачає статус військовозобов’язаного та має право на виїзд за кордон без проходження ВЛК і постановки на облік.

До цієї категорії належать:

люди, визнані непридатними до служби за рішенням ВЛК;

чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі (60 років);

особи, які втратили громадянство України.

Таким чином, якщо чоловік лише знятий з обліку – він залишається військовозобов’язаним і не може виїхати з країни. А ось виключення з обліку означає повне припинення військових зобов’язань і надає право на виїзд.

Раніше "Телеграф" писав, хто з хлопців до 22 років може виїхати з України під час війни. Виїхати за кордон можна не лише у зв'язку зі станом здоров'я, а й за сімейними обставинами.