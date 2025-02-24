Разница есть. Может ли снятый с воинского учета мужчина выехать из Украины

Снять с учета могут в связи со сменой места жительства

В Украине продолжается военное положение, и военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны, за исключением случаев, предусмотренных законом. В то же время существует существенная разница между снятием с воинского учета и исключением из него.

Об этом подробнее пишет 24 Канал. Снятие с воинского учета не дает оснований для выезда за границу.

Это временная процедура, предусматривающая повторное взятие на учет в будущем. К примеру, если человек меняет место жительства, он снимается с учета одного ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) и становится в другом.

При этом снятие с воинского учета не свидетельствует об инвалидности или непригодности к службе. Для уточнения статуса следует обратиться в ТЦК и СП, обновить военно-учетные данные, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и только после этого выяснять возможность пересечения границы.

Когда военнообязанный может выехать за границу

Если мужчина исключен из воинского учета, он автоматически теряет статус военнообязанного и имеет право на выезд за границу без прохождения ВВК и постановки на учет.

К этой категории относятся:

люди, признанные непригодными к службе по решению ВВК;

мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);

лица, лишившиеся гражданства Украины.

Таким образом, если мужчина только снят с учета – он остается военнообязанным и не может выехать из страны. А вот исключение из учета означает полное прекращение военных обязательств и дает право на выезд.

Ранее "Телеграф" писал, кто из ребят до 22 лет может выехать из Украины во время войны. Выехать за границу можно не только в связи с состоянием здоровья, но и по семейным обстоятельствам.