Разница есть. Может ли снятый с воинского учета мужчина выехать из Украины
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Снять с учета могут в связи со сменой места жительства
В Украине продолжается военное положение, и военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны, за исключением случаев, предусмотренных законом. В то же время существует существенная разница между снятием с воинского учета и исключением из него.
Об этом подробнее пишет 24 Канал. Снятие с воинского учета не дает оснований для выезда за границу.
Это временная процедура, предусматривающая повторное взятие на учет в будущем. К примеру, если человек меняет место жительства, он снимается с учета одного ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки) и становится в другом.
При этом снятие с воинского учета не свидетельствует об инвалидности или непригодности к службе. Для уточнения статуса следует обратиться в ТЦК и СП, обновить военно-учетные данные, пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и только после этого выяснять возможность пересечения границы.
Когда военнообязанный может выехать за границу
Если мужчина исключен из воинского учета, он автоматически теряет статус военнообязанного и имеет право на выезд за границу без прохождения ВВК и постановки на учет.
К этой категории относятся:
- люди, признанные непригодными к службе по решению ВВК;
- мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
- лица, лишившиеся гражданства Украины.
Таким образом, если мужчина только снят с учета – он остается военнообязанным и не может выехать из страны. А вот исключение из учета означает полное прекращение военных обязательств и дает право на выезд.
Ранее "Телеграф" писал, кто из ребят до 22 лет может выехать из Украины во время войны. Выехать за границу можно не только в связи с состоянием здоровья, но и по семейным обстоятельствам.