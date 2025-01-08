Отримати відстрочку дистанційно зможуть не всі: чи потрібно її оформлювати, якщо за кордоном

Надіслати документи поштою не вийде

Багато військовозобов’язаних громадян України перебувають за межами країни, і деякі з них мають законні підстави для відстрочки від призову. Навіть за кордоном районні ТЦК та СП можуть надсилати їм повістки, а за порушення правил військового обліку — притягувати до адміністративної відповідальності.

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, чи можна оформити відстрочку дистанційно. Відстрочка від мобілізації регулюється постановою Кабінету Міністрів України №560.

Існує два способи її оформлення:

Особиста подача документів у ТЦК та СП. Дистанційне оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".

Однак дистанційно оформити відстрочку можуть лише ті, хто перебуває на обліку в районному ТЦК та СП, а також має дані, внесені до реєстру "Оберіг".

Юристи зазначають, що через "Резерв+" можна оформити відстрочку лише за трьома підставами:

інвалідність I–III групи (за наявності дійсного пенсійного посвідчення);

(за наявності дійсного пенсійного посвідчення); наявність трьох і більше дітей до 18 років;

навчання на денній або дуальній формі (студенти чи аспіранти, які здобувають послідовну освіту).

Якщо підстави для відстрочки інші, оформити її дистанційно неможливо, підкреслюють експерти.

Процес оформлення відстрочки

Для отримання відстрочки необхідно:

зібрати документи, які підтверджують право на відстрочку;

написати заяву;

подати документи на розгляд комісії з питань відстрочки;

отримати рішення комісії;

отримати довідку про відстрочку та внесення даних у реєстр військовозобов’язаних.

Заяву потрібно подавати особисто. Надсилання документів поштою законодавством не передбачено . Якщо військовозобов’язаний не перебуває на обліку, перед оформленням відстрочки він має оновити свої військово-облікові дані.

Обов’язки військовозобов’язаних за кордоном

Чоловіки, які перебувають за межами України, зобов’язані:

з’являтися за повісткою;

оновлювати військово-облікові дані;

перебувати на обліку в районному ТЦК та СП.

Невиконання цих обов’язків може призвести до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 КУпАП. Покарати порушника можуть штрафом або навіть подати його у розшук.

Юристи додають, що оформлення відстрочки є правом, а не обов’язком громадян. Ті, хто не можуть оформити її, перебуваючи за кордоном, не підлягають притягненню до відповідальності за це.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК має вісім причин подати військовозобов'язаного в розшук. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які не виконують встановлені законом обов’язки.