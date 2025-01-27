Хто з хлопців до 22 років може виїхати з України під час війни
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Виїхати за кордон можна за сімейними обставинами
У 2025 році правила перетину кордону для чоловіків віком 18–60 років залишаються обмеженими через воєнний стан в Україні. Проте є певні категорії, які мають право виїжджати.
За постановою Кабінету Міністрів № 1536 від 31 грудня 2024 року, право на виїзд за кордон мають чоловіки до 25 років, однак за певних умов. Так, виїхати з України тепер можуть:
- студенти віком 18–22 років для навчання за наявності документа про зарахування до іноземного закладу освіти;
- військовослужбовці віком 18–25 років, які служать за контрактом, мають право виїзду за кордон із довідкою від військової частини та військово-обліковим документом.
Також перетинати державний кордон за наявності певних документів можуть:
- люди з відстрочкою від мобілізації — якщо у військово-облікових документах є відповідна відмітка;
- заброньовані працівники — ті, хто має бронь на період мобілізації;
- чоловіки, непридатні до служби за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК);
- багатодітні батьки — якщо виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;
- батьки-одинаки та чоловіки, чиї дружини служать у ЗСУ, за умови якщо дитині менше ніж 18 років;
- особи, що доглядають за людьми з інвалідністю або виїжджають на лікування (згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");
- чоловіки старше 60 років.
Варто зазначити, що через зміни в законодавстві, із 1 червня 2024 року чоловіки, які постійно проживають за кордоном, не можуть залишати Україну під час воєнного стану.
Раніше "Телеграф" писав, чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік. Процедура взяття на облік передбачає особисту присутність у районному ТЦК та СП.