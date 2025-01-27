Хто з хлопців до 22 років може виїхати з України під час війни

Виїхати за кордон можна за сімейними обставинами

У 2025 році правила перетину кордону для чоловіків віком 18–60 років залишаються обмеженими через воєнний стан в Україні. Проте є певні категорії, які мають право виїжджати.

За постановою Кабінету Міністрів № 1536 від 31 грудня 2024 року, право на виїзд за кордон мають чоловіки до 25 років, однак за певних умов. Так, виїхати з України тепер можуть:

студенти віком 18–22 років для навчання за наявності документа про зарахування до іноземного закладу освіти;

для навчання за наявності документа про зарахування до іноземного закладу освіти; військовослужбовці віком 18–25 років, які служать за контрактом, мають право виїзду за кордон із довідкою від військової частини та військово-обліковим документом.

Також перетинати державний кордон за наявності певних документів можуть:

люди з відстрочкою від мобілізації — якщо у військово-облікових документах є відповідна відмітка;

заброньовані працівники — ті, хто має бронь на період мобілізації;

чоловіки, непридатні до служби за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК);

багатодітні батьки — якщо виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки та чоловіки, чиї дружини служать у ЗСУ, за умови якщо дитині менше ніж 18 років;

особи, що доглядають за людьми з інвалідністю або виїжджають на лікування (згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію");

чоловіки старше 60 років.

Варто зазначити, що через зміни в законодавстві, із 1 червня 2024 року чоловіки, які постійно проживають за кордоном , не можуть залишати Україну під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна чоловіку за кордоном стати на військовий облік. Процедура взяття на облік передбачає особисту присутність у районному ТЦК та СП.