Кордон відкритий не для всіх: хто з чоловіків може виїхати з України у лютому

Для перетину державного кордону потрібно зібрати певні документи

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого, що означає, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Водночас уряд визначив перелік громадян, які можуть перетинати кордон на законних підставах.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №57, право на виїзд мають лише окремі категорії військовозобов'язаних за наявності відповідних документів. Виїхати за кордон у лютому 2025 року можуть особи, звільнені від військової служби через особливі обставини:

чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

опікуни та доглядальники осіб з інвалідністю І або ІІ групи;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

чоловіки, що самостійно виховують дітей до 18 років;

громадяни, виключені з військового обліку через стан здоров'я;

чоловіки, чиї родичі загинули на війні або зникли безвісти.

Працівники критичних сфер та спеціалісти:

водії, які перевозять гуманітарні вантажі або працюють у міжнародних перевезеннях;

залізничники, що забезпечують роботу залізничного транспорту;

дипломати та їхні родини, які відряджені за кордон;

спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях;

моряки, авіаційний персонал, які працюють на міжнародних маршрутах;

громадяни, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні документи.

Студенти та освітяни:

українці, які навчаються в іноземних вишах та мають підтверджені документи;

курсанти та студенти авіаційних шкіл для проходження льотної підготовки;

учасники міжнародних програм освітньої академічної мобільності.

Які документи необхідно мати для виїзду

Для підтвердження права на перетин кордону необхідно мати відповідні документи, серед яких можуть бути:

довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) для осіб з інвалідністю;

свідоцтва про народження дітей та рішення суду про опіку;

довідки про зняття з військового обліку;

документи про навчання або участь у спортивних змаганнях;

дозволи на міжнародні гуманітарні перевезення.

Важливо: робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, хто з хлопців до 22 років може виїхати з України під час війни. Виїхати за кордон можна за сімейними обставинами.