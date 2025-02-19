Коли українцям дозволять вільно перетинати кордон? Веніславський розставив крапки над "і"
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Перш за все стоїть питання воєнного стану
Свобода пересування через кордон для українців буде відновлена тільки після скасування воєнного стану в країні. Проте за умови, якщо не буде введено жоден інший правовий режим.
Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в розмові з Фокусом. Він підкреслив, що навіть після скасування воєнного стану свобода пересування може бути обмежена.
"Свобода пересування і вільне пересування за межі країни пов'язані виключно з продовженням або непродовженням правового режиму воєнного стану", — пояснив народний депутат.
Воєнний стан в Україні
Нагадаємо, воєнний стан в Україні було введено 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді його регулярно продовжують. Нещодавно Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації до 9 травня поточного року.
Наразі виїзд за кордон обмежений для:
- чоловіків віком від 18 до 60 років
- державних службовців
- працівників критичної інфраструктури
- осіб, які мають військовозобов'язання
Додамо, що в інтерв’ю "Телеграфу" керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що близько 7% українців можуть покинути Україну після того, як будуть зняті обмеження на виїзд за кордон. Серед молоді таких удвічі більше – 15%. Соціолог припускає, що насправді охочих може бути навіть більше, але не всі готові говорити про це відкрито.
Разом з тим найбільшу небезпеку Антипович бачить у масовому вивезенні дітей з країни.
"Дітей дуже багато виїжджає. Багато родин прикривають своє власне бажання виїхати за кордон думкою про дітей. "Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, в мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина у мене ще мала, то я теж з нею поїду". Тобто своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми", – пояснив він.