Коли українцям дозволять вільно перетинати кордон? Веніславський розставив крапки над "і"

Перш за все стоїть питання воєнного стану

Свобода пересування через кордон для українців буде відновлена тільки після скасування воєнного стану в країні. Проте за умови, якщо не буде введено жоден інший правовий режим.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в розмові з Фокусом. Він підкреслив, що навіть після скасування воєнного стану свобода пересування може бути обмежена.

"Свобода пересування і вільне пересування за межі країни пов'язані виключно з продовженням або непродовженням правового режиму воєнного стану", — пояснив народний депутат.

Воєнний стан в Україні

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було введено 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді його регулярно продовжують. Нещодавно Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та мобілізації до 9 травня поточного року.

Наразі виїзд за кордон обмежений для:

чоловіків віком від 18 до 60 років

державних службовців

працівників критичної інфраструктури

осіб, які мають військовозобов'язання

Додамо, що в інтерв’ю "Телеграфу" керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що близько 7% українців можуть покинути Україну після того, як будуть зняті обмеження на виїзд за кордон. Серед молоді таких удвічі більше – 15%. Соціолог припускає, що насправді охочих може бути навіть більше, але не всі готові говорити про це відкрито.

Разом з тим найбільшу небезпеку Антипович бачить у масовому вивезенні дітей з країни.

"Дітей дуже багато виїжджає. Багато родин прикривають своє власне бажання виїхати за кордон думкою про дітей. "Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, в мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина у мене ще мала, то я теж з нею поїду". Тобто своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми", – пояснив він.