З'явилась нова дата, коли Україна зможе стати частиною ЄС

Відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів

Литовський президент Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року датою вступу України до Європейського Союзу. А також забезпечити нашу країну зброєю.

Про це Науседа сказав на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну" у Києві 24 лютого. Очільник держави відзначив, що зараз настав час лідерства і європейці повинні взяти на себе відповідальність без зволікань.

"Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року", – сказав Науседа.

Він додав, що відкриття першого кластеру переговорів можна було б зробити можливим протягом наступних тижнів. "Зробімо шлях України до ЄС невідворотним", – сказав Науседа.

Окрім цього, за його словами, Україну необхідно забезпечити підтримкою та сучасним озброєнням. Також необхідно зняти обмеження із застосування цієї зброї.

Він каже, що події останнього часу приносять лише занепокоєння, аніж чіткість. Однак необхідно не розчаровуватись, а шукати способи, як можна діяти у подібній ситуації.

"Я хотів би викласти свої пропозиції для всіх лідерів країн, які підтримують Україну. По-перше, ми маємо невідкладно забезпечити підтримку України сучасним озброєнням відповідно до потреб, зокрема, системами ППО та спроможностями завдавати удари великої дальності", — сказав Науседа.

Він також вважає, що необхідно переконатися, що немає жодних обмежень на застосування цієї зброї.

"Литва забезпечить додаткові системи допомоги. Як ми домовлялися далі, ми повинні інвестувати у військову промисловість і військово-промисловий комплекс України і ми маємо робити більше", — розповів він.

На його думку, необхідно забезпечувати спільне виробництво з Україною, адже технологічний потенціал України є надзвичайно великим. Адже це зможе надати додаткову можливість військовій спроможності, зокрема у сфері подальшого збільшення військового виробництва.

"Ми маємо розширити програми підготовки для ЗСУ, ми маємо посилити їх військову готовність, бойову ефективність, подальшу інтеграцію з силами НАТО", — підкреслив він.

Нагадаємо, що на треті роковини повномасштабної війни в Україну прибули почесні гості. З візитом приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта, а також інші високопоставлені чиновники.