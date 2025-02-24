Вибори у Німеччині: Зеленський привітав Мерца з перемогою

Європа повинна мати здатність самостійно захищати себе та свої інтереси, погодився з Мерцем український президент

Президент України Володимир Зеленський відправив свої привітання лідеру німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріху Мерцу з нагоди перемоги його партії на дострокових виборах до Бундестагу. Зеленський висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю України та Німеччини.

Про це він написав у Twitter. Зеленський зазначив, що Європа повинна мати здатність самостійно захищати себе та свої інтереси, розвивати власну індустрію та досягати цілей, які перед собою ставлять європейські країни.

"Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи. Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи", – додав президент.

Нагадаємо, у неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися позачергові парламентські вибори. Високий результат може отримати блок ХДС/ХСС, а його лідер Фрідріх Мерц претендує на посаду наступного канцлера. Найближчим конкурентом є ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (21%). Соціал-демократична партія Німеччини Олафа Шольца може одержати 16%.

Якщо вам цікавий процес голосування у Німеччині — читайте у матеріалі "Телеграфа": На кону доля Європи: у Німеччині відбулися парламентські вибори, що вони означають для України