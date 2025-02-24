Появилась новая дата, когда Украина сможет стать частью ЕС

Открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель

Литовский президент Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в Европейский Союз. А также обеспечить нашу страну оружием.

Об этом Науседа сказал на пленарном заседании форума "Поддержи Украину" в Киеве 24 февраля. Глава государства отметил, что сейчас настало время лидерства и европейцы должны взять на себя ответственность без промедлений.

"Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Именно поэтому позвольте ускорить вступление Украины в ЕС. Я предлагаю дату 1 января 2030 года", — сказал Науседа.

Он добавил, что открытие первого кластера переговоров можно было бы сделать возможным в течение следующих недель. "Сделаем путь Украины в ЕС неотвратимым", — сказал Науседа.

Кроме этого, по его словам, Украину необходимо обеспечить поддержкой и современным вооружением. Также необходимо снять ограничения по применению этого оружия.

Он говорит, что события последнего времени приносят лишь беспокойство, чем четкость. Однако необходимо не разочаровываться, а искать способы, как можно действовать в подобной ситуации.

"Я хотел бы изложить свои предложения для всех лидеров стран, которые поддерживают Украину. Во-первых, мы должны безотлагательно обеспечить поддержку Украины современным вооружением в соответствии с потребностями, в частности, системами ПВО и способностями наносить удары большой дальности", — сказал Науседа.

Он также считает, что необходимо убедиться, что нет никаких ограничений на применение этого оружия.

"Литва обеспечит дополнительные системы помощи. Как мы договаривались дальше, мы должны инвестировать в военную промышленность и военно-промышленный комплекс Украины и мы должны делать больше", — рассказал он.

По его мнению, необходимо обеспечивать совместное производство с Украиной, ведь технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим. Ведь это сможет предоставить дополнительную возможность военной способности, в частности в сфере дальнейшего увеличения военного производства.

"Мы должны расширить программы подготовки для ВСУ, мы должны усилить их военную готовность, боевую эффективность, дальнейшую интеграцию с силами НАТО", — подчеркнул он.

Напомним, что на третью годовщину полномасштабной войны в Украину прибыли почетные гости. С визитом приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта, а также другие высокопоставленные чиновники.