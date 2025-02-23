"Я не розумію": Зеленський емоційно відповів на питання про вибори в Україні (відео)

Багато українців не зможуть проголосувати

Україна зараз не здатна провести вибори. Аж до завершення війни постійно виникатимуть питання про безпеку виборців або з визнанням їх результатів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у неділю 23 лютого. Виступ транслювався у його youtube-каналі.

"Як люди повинні голосувати на війні? Як голосуватимуть люди на фронті, якщо вони не можуть повернутися додому? Я не розумію", — сказав він.

За його словами, виклик полягає в тому, щоб вибори були організовані за демократичними принципами та щоб їх після цього визнали. Він також зазначив, що це поза українським законодавством і дуже небезпечно для виборців.

" 67 дронів сьогодні прилетіло. Ну, "нєвмєняємие рускіє". Як американські партнери кажуть : "ми бачимо, що рускіє хочуть завершення війни". 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни? ", — сказав він.

Зеленський також зазначив, що не уявляє, як можна провести вибори на Сумщині чи на Харківщині. Крім того, незрозуміло, як відбуватимуться вибори за кордоном.

"А де спостерігачі? Вони приїдуть на фронт? У Краматорськ, до Покровська хочуть спостерігачі?", — додав він.

За його словами, можна було б провести вибори лише на території України, але тоді частина жителів країни чисто фізично не зможе проголосувати.

Як повідомлялося раніше, Зеленський вперше прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що він нібито "диктатор". Глава держави відверто відповів, чи образили його слова американського лідера.