Зеленський назвав п’ять гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки — це ключ до миру

У понеділок, 24 лютого, на треті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський назвав головні гарантії безпеки. Вони стосуються і США, і Європи.

Про це йшлося на пленарному засіданні "Підтримуй Україну". За словами президента, мир в Україні може утворитись лише за зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки.

Гарантії безпеки

Перше. Україна має бути за столом переговорів, бо РФ воює проти нашої держави. І там має бути і Європа, адже вона стратегічна мішень Росії.

"Україна, Європа разом з Америкою, ми маємо бути за столом переговорів напроти Росії, щоб необхідність миру не була знову "заговорена" обіцянками про нормалізацію, перезапуск чи замирення", — наголосив Зеленський.

Друге. Завершення війни має починатись з відновлення довіри та відповідних кроків, які це показуватимуть. Але наразі РФ демонструє протилежна. Одним з таких кроків, на думку президента, може бути звільнення полонених. Йдеться про тисячі людей, які утримують в Україні і не тільки з 2022 року. Україна готова на обмін "всіх на всіх" — це справедливо.

Третє. НАТО — один з найпростіших та надійніших способів гарантувати мир і спокій в Європі. Адже Альянс має готові та ефективні системи безпеки, які існують десятиліттями і саме вони не допускали розпалу війн.

"Україна заслуговує не лише на членство в ЄС, а й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство України в НАТО і надалі залишиться закритим, у нас із вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні. Тобто забезпечувати таке фінансування, такі оборонні контингенти, таке виробництво, які означатимуть гарантований вибір. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Гарантії безпеки — це ключ до миру". — каже президент.

Четверте. Україна вже має 28 безпекових угод, які мають чіткі зобов'язання. Вони роблять Україну та партнерів сильнішими. В них йдеться не тільки про фінансові, оборонні, політичні речі. Але цю взаємодію слід розширювати, "розвиваючи українську ППО, ми створюємо основу нового європейського повітряного щита".

П'яте. Наразі в глобальній політиці почалась сильна турбулентність, але будь-які проблеми — це можливості.

"Збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності нас, всієї Європи, стати в безпеці незалежними. Зараз варто робити більше, ніж вчора, аби в цьому році ми могли сказати — ми зробили все, що мусили і могли зробити, і ось мир є", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви Зеленського на пресконференції 23 лютого.