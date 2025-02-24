Популяція цього річкового хижака в Україні поступово відроджується: де можна побачити видру сьогодні

Спритний нічний мисливець з родини куницевих не лише майстерно полює на рибу та інших водних мешканців, але й адаптується до змін клімату, розширюючи свій ареал навіть у степову зону України

Ця загадкова тварина, що належить до родини куницевих, є одним з найцікавіших мешканців наших річок і озер. Видра широко розповсюджена в Європі, Азії та Північній Африці, а в Україні вона зустрічається майже всюди, за винятком Криму.

Видра річкова сьогодні не має чіткого природоохоронного статусу в Україні, але її чисельність зростає завдяки зменшенню мисливського тиску та потеплінню клімату. Наприкінці 1980-х років ареал виду розширився, і тепер він мешкає навіть у степовій зоні України. Ця тварина любить річки, озера та стариці з захаращеними берегами та заростями очерету.

Харчування та спосіб життя

Видра річкова — порівняно великий звір. Самці мають довжину тіла від 46 до 90 см, а самки — від 54 до 68 см. Її тіло витягнуте і гнучке, що дозволяє їй легко рухатися у воді. Голова видри округла і сплющена, шия коротка, а хвіст довгий і поступово звужується до кінця. Довжина хвоста становить від 21 до 46 см. Важать видри до 10 кг.

Видра річкова — майстерний мисливець. Вона харчується рибою, жабами, раками та різними водяними комахами. Весною її раціон доповнюється п'явками та мушлями. Ці тварини також полюють на водоплавних птахів та гризунів. Видра веде нічний спосіб життя, а вдень спить у норах, які часто займає в старих житлах ондатр та бобрів.

Біологія та розмноження

Статева зрілість видри настає у віці близько 16–17 місяців. Вагітність триває близько 240–365 днів, що пов'язано з ембріональною діапаузою. У виводку буває від 2 до 5 малят, які народжуються переважно у норі. Щенята починають вилазити з нори у віці 1,5 місяця і стають самостійними мисливцями у віці 2,5 місяці.

Охорона та господарське значення

Видра річкова включена до Червоної книги України та має статус виду, близького до загрозливого стану за критеріями МСОП. Основними причинами зменшення чисельності були знищення природних місць існування та полювання заради хутра. Нині спостерігається зростання чисельності виду завдяки зменшенню мисливського тиску та потеплінню клімату. Видра річкова є мисливським видом, хоча в Україні її не розводять у спеціальних умовах.

Захист майбутнього

Для збереження популяцій видри необхідно продовжувати заходи щодо охорони її природних оселищ та зменшення антропогенної діяльності в місцях її проживання. Україна робить кроки для збереження цього унікального виду, зокрема, шляхом включення територій його проживання до Смарагдової мережі. Однак, для ефективної охорони необхідне подальше законодавче підтримання цих територій. Видра річкова залишається символом природної краси України і потребує нашої уваги та захисту для збереження її популяції на майбутнє.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільший серед тхорів опинився під загрозою вимирання в Україні. За останні 50 років популяція степового тхора катастрофічно зменшилась.