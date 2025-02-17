Дельфіни у Чорному морі потерпають через війну: афаліна звичайна опинилася на межі зникнення в Україні

Ці дивовижні морські ссавці, відомі своїм інтелектом та здатністю до навчання, потребують особливої охорони для збереження популяції

У водах Чорного моря мешкає унікальний вид дельфінів — афаліна звичайна. Ця граціозна морська істота вражає не лише своїми фізичними характеристиками.

Вона вирізняється й надзвичайними розумовими здібностями. Проте сьогодні існування виду знаходиться під загрозою через низку антропогенних факторів та воєнні дії в акваторії Чорного моря.

Поширення

Афаліна звичайна поширена в помірних і теплих водах Північної та Південної півкуль, зокрема по всій акваторії Чорного моря. Найчастіше трапляється в прибережних зонах і на мілководді, особливо у весняний та осінній періоди. Влітку найбільші скупчення спостерігаються на межі Центрального і Східного районів моря, біля Південного узбережжя Криму.

Морфологічні особливості

Афаліна — тварина середнього розміру: завдовжки 2,2–3 м, зрідка до 4 м, масою 150–300 кг. Самці трохи більші за самиць, на 10–20 см. "Дзьоб" у афаліни чітко відмежований. Спинний плавець високий, стрункий, у вигляді півмісяця; грудні плавці широкі. Забарвлення тіла зверху темно-буре, знизу — світле; малюнок на боках часто не виражений.

Цікаві факти

Афаліни чудово піддаються дресуванню. Випущені після такого навчання на волю, дельфіни завжди поверталися до людей.

Афаліни здатні впізнавати себе в дзеркалі.

Під час полювання афаліни взаємодіють між собою — вони разом оточують косяк риб, не даючи їм поплисти геть.

Афаліни, які водяться біля берегів Австралії, шукаючи поживу, використовують морську губку. Перш ніж прочісувати дно в пошуках здобичі, вони надягають губку собі на ніс і завдяки цьому не раняться об дрібні рифи і каміння.

Причини зникнення

У Чорному морі чисельність афаліни знижується внаслідок промислу. Також дельфіни часто гинуть, заплутуючись у сітях. Регулярний перелов риби, браконьєрський вилов під час нересту та забруднення океану призводять до виснаження рибних запасів, і, відповідно, кормової бази дельфінів. Крім того, безпека та чисельність чорноморських дельфінів серйозно постраждали через російське вторгнення в Україну в 2022 році.

Афаліна звичайна охороняється на міжнародному рівні. Вид включено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (категорія EN), ІІ додатку Бернської конвенції, ІІ додатку Боннської конвенції. В Україні афаліна звичайна занесена до Червоної книги України як рідкісний вид.

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