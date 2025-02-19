Зникає ще один символ Карпат: від браконьєрства потерпають останні беркути України

Експерти б'ють на сполох через загрозу повного зникнення цього величного птаха

Беркут – це не просто птах, а справжній символ сили та величі українських Карпат. Це один з найбільших хижих птахів, який колись літав над більшою частиною України, а зараз гніздиться лише у важкодоступних гірських районах.

Беркут класифікується як вразливий вид і занесений до Червоної книги України. На чисельність беркутів негативно впливають зокрема знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться та скорочення кормової бази. А також браконьєрський відстріл, вбивство птахів для виготовлення опудал.

Поширення та чисельність

Беркути поширені у Північній Америці та Євразії. В Україні вони гніздяться у високогірних районах Карпат, а під час міграцій та взимку трапляються по всій території країни.

Наприкінці XIX — на початку XX століття беркути гніздилися не лише в Карпатах, а й на територіях сучасних Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської та Дніпропетровської областей. У 1940–1954 роках чисельність осілої карпатської популяції не перевищувала 10–11 пар. У середині 1960-х років у Карпатах налічувалося 6–8 пар, а зараз карпатську популяцію оцінюють у 10–15 пар.

Біологія та спосіб життя

Беркути трапляються у хвойних та широколистяних лісах у гніздовий період, а взимку — по всій Україні. На місця гніздування вони повертаються вже у лютому. Це моногамний вид, тобто пари зберігаються протягом багатьох років. Відкладання яєць відбувається наприкінці березня — у квітні, у кладці зазвичай 1–2 яйця. Насиджування триває 43–45 днів, і зазвичай виживає лише одне пташеня. Пташенята залишають гнізда у другій половині липня — серпні. Статевої зрілості беркути досягають на 4–5 році життя, а тривалість їх життя становить 40–50 років. Перші пролітні птахи з'являються наприкінці вересня. Беркути живляться птахами та ссавцями, а взимку значне місце в їх раціоні займає падло.

Як вигляд має беркут

Довжина тіла беркута сягає до 90 см, розмах крил — до 2 м 17 см, а маса тіла — до 6 кг. У дорослого птаха верх голови і задня частина шиї рудувато-вохристі з золотистим відтінком, інше оперення темно-буре. Хвіст сіруватий з вузькими темними поперечними смугами, на кінці — широка темна смуга; восковиця і пальці жовті. У молодого птаха забарвлення темно-буре; основа махових пер біла; хвіст білий з широкою темною смугою на кінці; протягом 5 років оперення поступово набуває вигляду, як у дорослого.

Охорона

В Україні беркут охороняється під час гніздування в Карпатському природному біосферному заповіднику. Вид включено до CITES (Додаток ІІ), Бернської (Додаток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій.

Для покращання охорони виду необхідні збалансоване ведення лісового господарства та підвищення контролю за незаконним відстрілом. Важливим є створення мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, влаштування штучних гніздівель, облаштування пунктів підгодівлі на місцях зимівлі.

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