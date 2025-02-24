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Популяция этого речного хищника в Украине постепенно возрождается: где можно увидеть выдру сегодня

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Выдра речная
Выдра речная. Фото Коллаж "Телеграф"

Ловкий ночной охотник из семьи куньих не только мастерски охотится за рыбой и другими водными обитателями, но и адаптируется к изменениям климата, расширяя свой ареал даже в степную зону Украины.

Это загадочное животное, принадлежащее к семейству куньих, является одним из самых интересных жителей наших рек и озер. Выдра широко распространена в Европе, Азии и Северной Африке, а в Украине она встречается почти всюду, за исключением Крыма.

Речная выдра сегодня не имеет четкого природоохранного статуса в Украине, но ее численность растет благодаря уменьшению охотничьего давления и потеплению климата. В конце 1980-х ареал вида расширился, и теперь он живет даже в степной зоне Украины. Это животное любит реки, озера и старицы с загроможденными берегами и зарослями камыша.

Питание и образ жизни

Выдра речная – сравнительно крупный зверь. Самцы имеют длину тела от 46 до 90 см, а самки от 54 до 68 см. Ее тело вытянутое и гибкое, что позволяет ей легко двигаться в воде. Голова выдры округлая и сплющенная, шея короткая, а хвост длинный и постепенно сужающийся к концу. Длина хвоста составляет от 21 до 46 см. Весят выдры до 10 кг.

Выдра речная – искусный охотник. Она питается рыбой, лягушками, раками и разными водяными насекомыми. Весной ее рацион дополняется пиявками и ракушками. Эти животные также охотятся на водоплавающих птиц и грызунов. Выдра ведет ночной образ жизни, а днем спит в норах, часто занимаемых в старых жилищах ондатр и бобров.

Биология и размножение

Половая зрелость выдры наступает в возрасте около 16–17 месяцев. Беременность длится около 240-365 дней, что связано с эмбриональной диапаузой. В выводке бывает от 2 до 5 малышей, рождающихся преимущественно в норе. Щенки начинают вылезать из норы в возрасте 1,5 месяца и становятся самостоятельными охотниками в возрасте 2,5 месяца.

Охрана и хозяйственное значение

Выдра речная включена в Красную книгу Украины и имеет статус вида, близкого к угрожающему состоянию по критериям МСОП. Основными причинами уменьшения численности были уничтожение природных местообитаний и охота ради меха. В настоящее время наблюдается рост численности вида за счет уменьшения охотничьего давления и потепления климата. Выдра речная является охотничьим видом, хотя в Украине ее не разводят в специальных условиях.

Защита будущего

Для сохранения популяций выдры необходимо продолжать мероприятия по охране ее природных поселений и уменьшению антропогенной деятельности в местах ее обитания. Украина делает шаги для сохранения этого уникального вида, в частности, путем включения территорий его обитания в Изумрудную сеть. Однако для эффективной охраны необходимо дальнейшее законодательное поддержание этих территорий. Речная река остается символом природной красоты Украины и требует нашего внимания и защиты для сохранения ее популяции на будущее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый большой среди хорьков оказался под угрозой вымирания в Украине. За последние 50 лет популяция степного хорька катастрофически снизилась.

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#Украина #Красная книга #Выдра #Тварини