Найбільший серед тхорів опинився під загрозою вимирання в Україні (фото)

За останні 50 років популяція степового тхора в Україні катастрофічно зменшилась

Степовий тхір, або світлий тхір (Mustela eversmanni), — хижий ссавець з родини мустелових, поширений в Україні, який має природоохоронний статус "Зникаючий". У минулому цінний мисливський вид, сьогодні степовий тхір потребує особливої уваги та охорони.

У 1970-х роках в Україні мешкало близько 30 тис. особин степового тхора. Проте, чисельність виду постійно скорочується.Основними причинами зміни чисельності є розорювання цілинних ділянок, використання отрутохімікатів для боротьби з гризунами, а також масове винищення ховрахів, які є основною здобиччю тхорів. Зараз найбільше тварин мешкає у Криму, де збереглися ділянки степу.

Опис

Степовий тхір є найбільшим серед тхорів. Довжина тіла самців коливається від 29,6 до 77 см, а вага — від 0,48 до 1,53 кг. Самки трохи менші, їх довжина тіла становить 26,1–51,5 см, а вага — 0,35–0,76 кг. Хутро у степового тхора високе та пухнасте, влітку рудувато-жовтуватого кольору, а взимку — білясто-вохряного. Характерною ознакою є темна маска на морді, навколо носа та очей.

Поширення та місця перебування

Степовий тхір зустрічається в Центральній Азії, Сибіру, на Далекому Сході та в Південно-Східній Європі. В Україні вид був поширений на всій території, але в багатьох місцях зник. Тхір надає перевагу відкритим ландшафтам з низьким травостоєм та ущільненим ґрунтом: степам, перелогам, пасовищам, рідше трапляється на орних землях, луках та лісових галявинах.

На європейській території степові тхори живуть в Чехії, на сході Австрії, півдні Словаччини, в Угорщині, Румунії, на півночі Болгарії, в Молдові, Польщі. Крім того, тхори зустрічаються в Середній і Центральній Азії, в степах, лісостепах і напівпустелях Росії від її європейської частини до Далекого Сходу, а також в східній частині Китаю.

Спосіб життя та живлення

Степовий тхір — активний хижак, який живиться ховрахами, хом'яками, мишами, полівками, тушканчиками, а також іншими дрібними ссавцями. У деяких місцях полює на бабаків та пацюків. Раціон також доповнюють ягоди, фрукти, комахи, ящірки, змії, риба, раки, амфібії, дикі птахи і падло. Тхір часто робить запаси їжі.

Розмноження

Статева зрілість у степових тхорів настає у віці 8 місяців. Парування відбувається в березні–травні. Вагітність триває 37–38 днів, у виводку зазвичай 7–9 малят, але може бути й до 18. Виводкова нора має кілька виходів та камери для зберігання корму. Щенята живуть у норі до 2–2,5 місяців.

Охорона

Степовий тхір охороняється Червоною книгою України, а також рядом міжнародних конвенцій. Для збереження виду необхідно охороняти місця його перебування, боротися з використанням отрутохімікатів та проводити роз'яснювальну роботу серед населення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Луганській області зникає степова лисичка. Її популяція також катастрофічно зменшилася.