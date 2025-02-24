Третина населення прифронтових регіонів насилу знаходить їжу: в ООН оприлюднили звіт

Три роки війни в Україні призвели до критичної ситуації з продовольством

Через три роки після початку війни в Україні, близько 5 мільйонів українців зіткнулися з нестачею продовольства, особливо у прифронтових районах. Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) повідомляє, що мільйони людей змушені скорочувати споживання їжі, відмовлятися від їжі на користь дітей або брати гроші в борг, щоб прогодувати сім'ю.

Найбільш постраждалі області: Херсонська (54% населення відчувають нестачу продовольства), Запорізька (43%) та Донецька (39%). У Київській, Львівській та Рівненській областях ситуація краща, там менше 7% населення потребують допомоги.

"Сім'ї в прифронтових областях України змушені щодня думати про те, як забезпечити себе їжею", — заявив Річард Рейган, директор ВПП в Україні. – Вони борються за те, аби щодня мати щось на столі. Поки ми сподіваємося на сталий мир у країні, яку називають житницею світу, маємо визнати: гуманітарна допомога є порятунком для мільйонів людей".

Згідно з моніторингом ВПП, 72% тих, хто отримує продовольчу допомогу, змушені скорочувати кількість їжі, пропускати обід чи вечерю або купувати менш поживні продукти. Навіть там, де магазини працюють, багато людей не можуть дозволити собі купувати поживні продукти через зростання цін.

У прифронтових районах порушені комерційні ланцюги постачання, інфраструктура часто пошкоджена або знищена, а робочих місць та можливостей заробітку бракує. А лище минулого року вартість основних продуктів зросла на 25 відсотків, а деякі основні овочі подорожчали більш ніж удвічі.

У ВПП також зазанчають, за останні 6 місяців пункти роздачі продовольчої допомоги, а також транспортні засоби та майно місцевих гуманітарних партнерів були атаковані понад 20 разів. Це підкреслює зростаючі труднощі під час надання життєво важливої допомоги на відстані 20-30 кілометрів від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у прифронтовому місті без світла та газу хочуть витратити сотні тисяч на офісні програми. Відстань від лінії фронту до міста лише близько 3 кілометрів.