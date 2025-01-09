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У прифронтовому місті без світла та газу хочуть витратити сотні тисяч на офісні програми

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Покровськ
Покровськ. Фото Колаж "Телеграфу"

Відстань від лінії фронту до міста складає близько 3 кілометрів

У прифронтовому місті Покровськ Донецької області місцева влада оголосила тендер на майже 750 тисяч гривень. Водночас у місті вирішили закрити останнє відділення "Укрпошти".

Відповідний тендер опубліковано на онлайн-платформі державних закупівель ProZorro. На послуги з надання в користування програмним продуктом Microsoft 365 Business Premium планують витратити 749 925 гривень.

Замовником послуги виступає Покровська міська рада. Тендер оприлюднили 8 січня, а 16 січня має початись аукціон. Також зазначається, що переможець тендеру повинен надати відповідні послуги до 31 грудня 2025 року.

Що таке Microsoft 365

Microsoft 365, колишній Office 365 — платний хмарний власницький інтернет-сервіс і програмне забезпечення компанії Microsoft, що розповсюджується за схемою "програмне забезпечення + послуги". Хмарний формат означає, що дані зберігаються в центрі обробки даних, а не на комп'ютері, що забезпечить користувачам доступ до документів і даних через браузер з різних пристроїв з можливістю виходу в інтернет.

На офіційному сайті продукту вказано, що річна передплата на Microsoft 365 Business Premium коштує 264 долари (близько 11 тисяч гривень). Тобто місячна оплата буде становити лише 22 долари.

Нагадаємо, у місті Покровськ Донецької області, яке намагаються оточити росіяни, залишаються 7300 жителів. Ворог регулярно обстрілює населений пункт КАБами, артилерією та полює на цивільних FPV-дронами. У місті відсутнє газопостачання та електроенергія.

Покровськ на мапі

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його привид.

Теги:
#Донецька область #Microsoft #Тендер #Покровск