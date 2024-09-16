Цивільні не важливі? РФ заблокувала гуманітарний коридор для українців в окупації

Росіяни спочатку погодилися, згодом відмовили

Україна, Росія та Туреччина минулого року намагалися розробити план створення гуманітарного коридору для мирного населення на окупованих територіях. Однак ця ініціатива зазнала краху через відмову російської сторони.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар розповів в інтерв'ю РБК-Україна. Він пояснив, що планувалося створити шлях для повернення певних категорій українських громадян, затриманих окупантами, через територію Туреччини.

Спочатку Росія погодилась на цю пропозицію, але згодом, за вказівкою свого Міністерства оборони, відкликала свою згоду. Попри це, Україна та Туреччина не припиняють зусиль у цьому напрямку, наголосив український дипломат.

З початку широкомасштабного вторгнення росіяни проводять агресивну політику на захоплених українських землях, намагаючись примусово змінити громадянство місцевого населення. Тих, хто відмовляється приймати російські документи, піддають залякуванню та тиску.

За інформацією "Центру національного спротиву", на початку 2024 року ситуація в окупованому Донецьку значно погіршилася. Було збільшено кількість блокпостів, посилено патрулювання та проводилися пошуки осіб з українськими паспортами.

Наприкінці 2023 року Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомляло про викрадення громадян та проведення нічних обшуків на окупованих територіях.

Раніше "Телеграф" писав, що посол України в Туреччині Василь Боднар назвав вторгнення Росії на територію України "геноцидною війною". Припинення цієї війни полягає в захисті територіальної цілісності України.