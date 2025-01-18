Українці бідніють, але продовжують відвідувати ресторани та кафе: ресторатор пояснив парадокс

Увечері в п’ятницю багато ресторанів переповнені не лише тому, що люди хочуть виключно їсти та веселитися

Багато українців активно продовжують відвідувати кафе та ресторани, навіть незважаючи на досить складну економічну ситуацію в країні. Одним із головних пояснень цього "феномена" є те, що таким чином люди хочуть відчути "ілюзію нормального життя".

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів один із найвідоміших українських рестораторів Дмитро Борисов. На його думку, до закладів люди ходять під час війни одразу з кількох причин.

"Я думаю, що з одного боку заклади, кафе, бари та ресторани для людей — це чи не єдина можливість відчути ілюзію нормального життя", — зазначив бізнесмен.

З іншого ж боку мотивом для відвідування різних закладів стає й те, що в багатьох кафе та ресторанах є потужні генератори, інтернет і світло. При цьому вдома у людей усього цього може не бути через регулярні відключення.

"Заклади як бізнес непогано пристосовуються до ситуації. У нас, наприклад, частіше є світло завдяки генераторам, інтернет і Wi-Fi, і ми працюємо, в той час, як вдома у людей часто цього немає. Тому багато хто приходить до закладів просто для того, щоб посидіти у світлі й попрацювати, маючи доступ до Wi-Fi. Це також один із мотивів", — наголосив Борисов.

Крім цього, ресторатор виділив категорію людей, які відвідують заклади "за звичкою" і просто не хочуть від цього відмовлятися.

"І, звісно, є ще й частина людей, які приходять зі звички. Вони звикли ходити, і це нормально, адже це базова потреба — поїсти та попити. Фактично у людей є вибір: купити продукти в супермаркеті або на ринку і приготувати їжу вдома, або витратити ті ж самі гроші на відвідування закладу громадського харчування", — поділився своїми спостереженнями ресторатор.

Також цікаво, що середній чек в Україні зріс на 10-15%, однак це сталося через підвищення цін, інфляцію та інші економічні чинники, а не через те, що люди почали більше замовляти.

"Структура середнього чека, тобто кількість їжі чи напоїв у ньому, не збільшується — навпаки, вона скорочується. Тому ось такі економічні показники", — резюмував Борисов.

Більше про те, чому ресторатор не вірить в успіх української кухні за кордоном і як мобілізація вплинула на кадровий голод в Україні читайте в інтерв’ю "Телеграфа" з Дмитром Борисовим: "Українська кухня не буде успішною за кордоном": Дмитро Борисов про відхід від GastroFamily, нові плани і кадрову кризу в Україні.