Треть населения прифронтовых регионов с трудом находит еду: в ООН обнародовали отчет

Три года войны в Украине привели к критической ситуации с продовольствием

Через три года после начала войны в Украине около 5 миллионов украинцев столкнулись с нехваткой продовольствия, особенно в прифронтовых районах. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщает, что миллионы людей вынуждены сокращать потребление пищи, отказываться от пищи в пользу детей или брать деньги в долг, чтобы прокормить семью.

Наиболее пострадавшие области: Херсонская (54% населения испытывают недостаток в продовольствии), Запорожская (43%) и Донецкая (39%). В Киевской, Львовской и Ровенской областях ситуация лучше, там менее 7% населения нуждаются в помощи.

"Семьи в прифронтовых областях Украины вынуждены каждый день думать о том, как обеспечить себя едой, — заявил Ричард Рейган, директор ВПП в Украине. – Они борются за то, чтобы каждый день иметь что-то на столе. Пока мы надеемся на устоявшийся мир в стране, которую называют житницей мира, должны признать: гуманитарная помощь является спасением для миллионов людей".

Согласно мониторингу КПН, 72% получающих продовольственную помощь вынуждены сокращать количество пищи, пропускать обед или ужин или покупать менее питательные продукты. Даже там, где магазины работают, многие не могут позволить себе покупать нужные продукты из-за роста цен.

В прифронтовых районах нарушены коммерческие цепи поставок, инфраструктура часто повреждена или уничтожена, а рабочих мест и возможностей заработка не хватает. И только в прошлом году стоимость основных продуктов выросла на 25 процентов, а некоторые основные овощи подорожали более чем вдвое.

В ВПП также отмечают, что за последние 6 месяцев пункты раздачи продовольственной помощи, а также транспортные средства и имущество местных гуманитарных партнеров были атакованы более 20 раз. Это подчеркивает растущие трудности при оказании жизненно важной помощи на расстоянии 20-30 км от линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прифронтовом городе без света и газа хотят потратить сотни тысяч на офисные программы. Расстояние от линии фронта до города всего около 3 километров.