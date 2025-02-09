В нас дорожче: які ціни на хліб в Польщі та Україні (фото)

Мінімальна ціна хліба в сусідній Польщі майже втричі нижча, ніж в Україні

В Україні продовжується зростання цін на базові харчові продукти. Зокрема це стосується і хлібу, який є невід'ємною частиною раціону кожної української родини.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, яка вартість хлібобулочних виробів в Україні та Польщі. Ціни скрізь різні.

Кореспондентка "Телеграфу" Анна Нестерова, побувала у польському супермаркеті Biedronka та показала, скільки коштує хліб. Судячи з фото, які вона там зробила, то ціни на хліб значно нижчі.

Ціни за булки в польському супермаркеті коливається від 0.69 злотих/шт (7 грн 8 копійок) до 2. 99 злотих/шт (30 грн 70 копійок).

Булки в Польщі. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

Тоді, як в Україні, ціна хлібобулочних виробів в супермаркеті Novus від 7.99 грн/шт до 25.99 грн/шт. Ціна вказана до 80 грамів за виріб.

Здобні вироби в супермаркеті Ашан теж не дешеві. Ціни від 10 грн до 77 грн.

Те саме стоється і буханки хліба. В Польщі він значно дешевше. Так, ціни в супермаркеті Biedronka коливаються від 4. 69 злотих/шт (близько 48 грн) до 1.15 злотих/шт (11 грн 83 копійок).

Буханка хліба в Польщі. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

А ось за даними сайту Мінфіну, станом на 9 лютого 2025 року, вартість хліба в українських магазинах коливається від 29 до 43 гривень за буханку. Найдорожче у супермаркеті Ашан. А найдешевше у Novus.

Так, батон нарізний "Рум'янець Молочний" в супермаркеті Novus коштує 29.89. Ціна вказана за 450 грамів.

А ось в супермаркеті Ашан ціна за хліб "Ризький Бородинівський" складає 43.10 грн. Ціна вказана за 300 грам.

Ціни в супермаркеті АТБ трохи нижчі за інші супермаркети. За батон українцям пропонують віддати від 17 грн до 30 грн.

Наша кореспондентка також показала ціни й за тортилью в польському супермаркеті. Вона там коштує від 4.92 злотих (53 грн 63 копійок).

Ціна на Тортилью в Польщі. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

В Україні Тортилья коштує від 38 до 59 грн. Найдешевше продукт можна придбати у супермаркеті АТБ, а найдорожче у Varus. При цьому товар майже не відрізняється.

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