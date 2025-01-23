Ви будете здивовані. У скільки грошей нині обійдеться велика каструля борщу
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Вартість на ці продукти часто коливається, тому і ціна борщу також нестабільна
На українському ринку популярні продукти, які вживають майже всі, мають досить високі ціни. Деякі з них дорожчатимуть і в найближчі місяці.
Чи вистачить п'ятисот гривень, аби купити в магазині продукти, з яких можна зварити м'ясний борщ, розбирався "Телеграф". У списку покупок є також хліб і сметана.
Згідно з даними Мінфін, повний набір продуктів для борщу в січні 2025 коштуватиме (за основу взято середні ціни):
- Капуста 500 г — 24,175 грн.
- Буряк 200 г — 5,08 грн.
- Картопля 300 г — 10,41 грн.
- Морква 200 г — 7,30 грн.
- Цибуля ріпчаста 150 г — 2,60 грн.
- Помідори червоні 300 г — 40,11 грн.
- Олія рафінована 30 г — 2,43 грн.
- Свинина ребра 400 г — 70,92 грн.
- Сметана 15% 150 г — 23,14 грн.
- Хліб житній 400 г — 43,73 грн
- Часник 30 г — 5,34 грн.
Отже, українцю за три літри борщу, яким можна буде нагодувати 5-6 осіб, необхідно заплатити 235,235 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярні продукти в Україні можуть побити нові цінові рекорди. Серед товарів є картопля, хліб, капуста тощо. Найбільше здорожчання, ймовірно, відбудеться на яйця.