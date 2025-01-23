Ви будете здивовані. У скільки грошей нині обійдеться велика каструля борщу

Вартість на ці продукти часто коливається, тому і ціна борщу також нестабільна

На українському ринку популярні продукти, які вживають майже всі, мають досить високі ціни. Деякі з них дорожчатимуть і в найближчі місяці.

Чи вистачить п'ятисот гривень, аби купити в магазині продукти, з яких можна зварити м'ясний борщ, розбирався "Телеграф". У списку покупок є також хліб і сметана.

Згідно з даними Мінфін, повний набір продуктів для борщу в січні 2025 коштуватиме (за основу взято середні ціни):

Капуста 500 г — 24,175 грн. Буряк 200 г — 5,08 грн. Картопля 300 г — 10,41 грн. Морква 200 г — 7,30 грн. Цибуля ріпчаста 150 г — 2,60 грн. Помідори червоні 300 г — 40,11 грн. Олія рафінована 30 г — 2,43 грн. Свинина ребра 400 г — 70,92 грн. Сметана 15% 150 г — 23,14 грн. Хліб житній 400 г — 43,73 грн Часник 30 г — 5,34 грн.

Отже, українцю за три літри борщу, яким можна буде нагодувати 5-6 осіб, необхідно заплатити 235,235 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярні продукти в Україні можуть побити нові цінові рекорди. Серед товарів є картопля, хліб, капуста тощо. Найбільше здорожчання, ймовірно, відбудеться на яйця.