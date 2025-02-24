Це найбільший та найунікальніший регіон України: як він сформувався і чим особливий

Особливість Поділля історично визначає його унікальну роль в історії України, адже цей край, навіть серед унікальних, вирізняється

Поділля – макрорегіон, чиї землі розкинулись на Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині, Житомирщині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині та Київщині, а також у Придністров'ї. Він став справжньою колискою української культурної ідентичності.

Історично-географічні регіони України формувалися рельєфом і водоймами, головними комунікаційними каналами. Поділля не виняток, розташоване у лісостеповій зоні басейну Південного Бугу. Ця річка, як і Дністер, несе свої води з Подільської височини до Чорного моря. Спільна історія жителів міст і сіл Південного Бугу та лівих приток Дністра визначила поширення історичної території Поділля.

Товтри та карстові печери – унікальні природні дива

Не можна оминути дві унікальні природні пам'ятки Поділля: Товтри (Медобори) та карстові печери. Товтри – єдині в Європі гори органічного походження, залишки прадавнього коралового рифу. А Подільська частина Товтр відома карстовими печерами, найбільша з яких – Оптимістична, найдовша в Європі та п'ята у світі.

Західне та Східне Поділля: області впливу

Історично Поділля ділиться на Західне та Східне. Західна частина, Опілля, розташована на Тернопільщині, Львівщині та Франківщині. На півдні Східного Поділля, у межиріччі Дністра та Південного Бугу, лежить Побережжя.

Від коралів до трипільців: давня історія

Найдавніші мешканці Поділля – корали, що утворили Товтри близько 10 млн років тому. Археологічні знахідки свідчать про заселення регіону людьми в часи кам'яної та бронзової доби. На Поділлі розташовані розкопки найбільших в Європі поселень Трипільської культури. Також виявлено сліди кіммерійців, скіфів, сарматів та готів.

Торговельний міст між Сходом і Заходом

Торгові зв'язки Поділля з Римською імперією підтверджуються знахідками римських монет вздовж Дністра. Пам'ятки сарматської культури свідчать про розвинені зв'язки зі Сходом. Після занепаду сарматського шляху, германські племена готів, а пізніше гуни, змінювали один одного на торжищах Поділля. Хазари, контролюючи торгівлю через Кавказ, зробили Поділля найзахіднішою землею свого впливу.

У 9 столітті подільські племена утворили племінну державу уличів, яка, за словами баварського географа, мала 318 міст. Місцеві слов'яни не прагнули приєднання до Рюриковичів, адже мали свій вихід до Чорного моря та торгували з Візантією.

Пониззя: у складі Галицько-Волинського князівства

Вперше Поділля згадується у Галицько-Волинському літописі 13 століття під назвою "Пониззя". У 1240 році галицький боярин захопив землі з центром у Бакоті. Місцеві правителі, уникнувши розорення ордами Батия, почали платити данину чингізидам. У Золотій Орді було створено окремий Подільський улус.

Литовська доба: Подільське князівство

У 14 столітті, після послаблення Золотої Орди, на Поділлі було утворено Подільське князівство під владою Литви. Проте польський король Ягайло та великий князь Литовський Вітовт конкурували за владу. У 1430 році полякам вдалося захопити Західне Поділля, де було утворено Подільське воєводство. Східна частина, Брацлавщина, залишилася за Литвою.

У 1431 році подоляни підняли повстання проти польської влади. У 15 столітті Поділля потерпало від татарських набігів та нападів молдавського господаря Штефана III.

Козацтво та формування української ідентичності

У 15-16 століттях на Поділлі відбувалося формування козацтва, яке тісно взаємодіяло з землеробським населенням. Саме Поділля стало місцем перехрещення інтересів та спілкування різних народів, що призвело до появи спільної, прийнятної для всіх, культурної ідентичності. Завдяки географічному розташуванню, Поділля стало епіцентром об'єднання українських земель, колискою сучасної України та її культурної єдності.

Поділля в Речі Посполитій

Після ординської навали та поділу Руського королівства, багато руської знаті зберегли свої маєтності та вплив. Князі Острозькі, некороновані королі українських земель у Речі Посполитій, мали представництво на Поділлі, замок у Старокостянтинові. Руська знать будувала замки, затягуючи в орбіту своїх звичаїв місцевих мешканців.

Особливу роль у розвитку регіону відіграла знать, зокрема князі Острозькі, які зберегли свій вплив навіть після входження цих земель до складу Речі Посполитої. Їхні замки та маєтності стали центрами збереження та розвитку місцевих традицій. Сьогодні Поділля залишається унікальним регіоном, де природні дива поєднуються з багатою історичною спадщиною, нагадуючи про важливу роль цих земель у формуванні української державності та культури.

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