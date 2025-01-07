Подорожуємо у минуле: як жили в селах на Галичині 100 років тому

Як жили люди в селах під час зими 1915-1916 років

Розглядати старі світлини – це завжди захоплива подорож у минуле. Вони дозволяють побачити світ очима людей, які жили задовго до нас, і дізнатися, яким було їхнє повсякденне життя. Через фотографії можна відчути атмосферу того часу, зрозуміти, як виглядали міста і села, який одяг носили люди, як вони працювали та відпочивали. Кожна деталь – від архітектури до виразів облич – розкриває унікальну історію, допомагаючи краще зрозуміти минуле.

Раніше ми вже показували, як виглядало життя на Луганщині 100 років тому. Тепер пропонуємо перенестися на Галичину початку ХХ століття, щоб подивитися, як жили люди в селах під час зими 1915-1916 років.

На світлинах, які опублікували в Facebook-спільності "Історія України в ретро світлинах", можна побачити вкриті снігом селищні вулиці. Уздовж дороги стояли будинки з вкритими снігом дахами невисокі дерев'яні паркани.

Також можна побачити дорослих та маленьких місцевих жителів у традиційному зимовому одязі. На одній зі світлин видно сани, запряжені кіньми – типовим транспорт того часу.

Зимовий пейзаж виглядає неймовірно мальовничо, нагадуючи про тихе і розмірене життя сільської громади, далекої від міської метушні. Кожна деталь — від засніжених дахів до вузької стежки, утоптаної ногами селян — розповідає про те, як люди вміли жити в гармонії з природою.

Раніше "Телеграф" розповідав про найсуворішу зиму в історії Львову.