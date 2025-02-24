Это самый большой и самый уникальный регион Украины: как он сформировался и чем особенный

Особенность Подолья исторически определяет его уникальную роль в истории Украины, ведь этот край, даже среди уникальных, отличается

Подолье – макрорегион, чьи земли раскинулись в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Киевской областях, а также в Приднестровье. Он стал настоящей колыбелью украинской культурной идентичности.

Исторически географические регионы Украины формировались рельефом и водоемами, главными коммуникационными каналами. Подолье не исключение, расположенное в лесостепной зоне бассейна Южного Буга. Эта река, как и Днестр, несет свои воды из Подольской возвышенности в Черное море. Общая история жителей городов и сел Южного Буга и левых притоков Днестра определила распространение исторической территории Подолья.

Товтры и карстовые пещеры – уникальные природные чудеса

Нельзя обойти две уникальные достопримечательности Подолья: Товтры (Медоборы) и карстовые пещеры. Товтры – единственные в Европе горы органического происхождения, остатки древнего кораллового рифа. А Подольская часть Товтр известна карстовыми пещерами, самая большая из которых – Оптимистическая, самая длинная в Европе и пятая в мире.

Западное и Восточное Подолье: области влияния

Подолье делится на Западное и Восточное. Западная часть, Ополье, расположена в Тернопольской, Львовской и Франковщине. На юге Восточного Подолья, в междуречье Днестра и Южного Буга, лежит Побережье.

От кораллов к трипольцам: древняя история

Древнейшие жители Подолья – кораллы, образовавшие Товтры около 10 млн лет назад. Археологические находки свидетельствуют о заселении региона людьми во времена каменных и бронзовых суток. На Подолье расположены раскопки крупнейших в Европе поселений Трипольской культуры. Также обнаружены следы киммерийцев, скифов, сарматов и готов.

Торговый мост между Востоком и Западом

Торговые связи Подолья с Римской империей подтверждаются находками римских монет вдоль Днестра. Достопримечательности сарматской культуры свидетельствуют о развитых связях с Востоком. После упадка сарматского пути, германские племена готовы, а позже гунны, сменяли друг друга на торжищах Подолья. Хазары, контролируя торговлю через Кавказ, оказали Подолье самой западной землей своего влияния.

В 9 веке подольские племена образовали племенное государство уличей, которое, по словам баварского географа, имело 318 городов. Местные славяне не стремились к присоединению к Рюриковичам, ведь имели свой выход к Черному морю и торговали с Византией.

Понизье: в составе Галицко-Волынского княжества

Впервые Подолье упоминается в Галицко-Волынской летописи 13 века под названием "Понизье". В 1240 году галицкий боярин захватил земли с центром в Бакоте. Местные правители, избежав разорения ордами Батыя, начали платить дань чингизидам. В Золотой Орде был создан отдельный Подольский улус.

Литовские сутки: Подольское княжество

В 14 веке после ослабления Золотой Орды на Подолье было образовано Подольское княжество под властью Литвы. Однако польский король Ягайло и великий князь Литовский Витовт конкурировали за власть. В 1430 году полякам удалось захватить Западное Подолье, где было образовано Подольское воеводство. Восточная часть, Брацлавщина, осталась за Литвой.

В 1431 году подоляне подняли восстание против польских властей. В 15 веке Подолье подвергалось татарским набегам и нападениям молдавского хозяина Штефана III.

Казачество и формирование украинской идентичности

В 15-16 веках на Подолье происходило формирование казачества, тесно взаимодействовавшее с земледельческим населением. Именно Подолье стало местом перекрещения интересов и общения разных народов, что привело к появлению общей, приемлемой для всех культурной идентичности. Благодаря географическому расположению Подолье стало эпицентром объединения украинских земель, колыбелью современной Украины и ее культурного единства.

Подолье в Речи Посполитой

После ордынского нашествия и разделения Русского королевства многие русские знати сохранили свои имения и влияние. Князья Острожские, некоронованные короли украинских земель в Речи Посполитой, имели представительство на Подолье, замок в Староконстантинове. Русская знать строила замки, затягивая в орбиту своих обычаев местных жителей.

Особую роль в развитии региона сыграла знать, в частности князья Острожские, сохранившие свое влияние даже после вхождения этих земель в состав Речи Посполитой. Их замки и имения стали центрами сохранения и развития местных традиций. Сегодня Подолье остается уникальным регионом, где природные чудеса сочетаются с богатым историческим наследием, напоминая о важной роли этих земель в формировании украинской государственности и культуры.

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