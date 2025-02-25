Рус

Знає, який "навар" на снарядах. Військовий медик пояснив, чому не донатить не ЗСУ

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Оборонні підприємства нарощують випуск снарядів
Оборонні підприємства нарощують випуск снарядів. Фото rheinmetall

Армію важко назвати ефективним розпорядником грошей, каже Геннадій Друзенко

У Збройних силах України склалася корумпована система, в якій наживаються на поставках зброї армії. Однак в ЗСУ та Нацгвардії є і бригади, які активно себе піарять, щоб пересічні громадяни донатили кошти на їхні потреби і щоб до них приходили мотивовані бійці.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Він визнав, що його часто критикують за бігборди з рекламою ПДМШ по всій країні, однак пояснив, чому зібрані пожертви не передає на ЗСУ, а витрачає на розвиток свого шпиталю.

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

За його словами, ЗСУ важко назвати ефективним розпорядником грошей.

— Я знаю, скільки на снарядах "наварюють", тому не збираюсь фінансувати корупцію. Чи впала у ПДМШ кількість пацієнтів після появи бордів? Ні. Під час появи бордів ми відкрили дві нові позиції на Сумщині. Ми як будували, так і будуємо наш реабілітаційний центр, — каже бойовий медик.

Він нагадав, що найкращим у Силах оборони Третій штурмовій бригаді ЗСУ і 13-й бригаді оперативного призначення "Хартія" Нацгвардії України борди не заважають воювати.

— А у нас [бордів] точно не більше. Жодної шкоди для нашої роботи це не вчинило. Люди давали цільовий внесок на піар. Чому про Третю штурмову, "Хартію", 93-тю бригаду та інші люди мають знати, а про ПДМШ ні? — ставить резонне запитання Геннадій Друзенко.

Він пояснив, що їхні борди висять безоплатно — це пропозиція власника рекламної компанії.

— Ми заплатили тільки за друк і розклейку. От так буває: іноді людям, які роблять добрі справи, за це дякують. Тому хвилюються швидше за все ті, хто ніколи ні копійки на ПДМШ не задонатив, — підсумував медик.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Україна могла перемогти Росію на полі бою.

Теги:
#Корупція #Міноборони #Снаряди #Геннадій Друзенко #ЗСУ