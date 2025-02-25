Знає, який "навар" на снарядах. Військовий медик пояснив, чому не донатить не ЗСУ

Армію важко назвати ефективним розпорядником грошей, каже Геннадій Друзенко

У Збройних силах України склалася корумпована система, в якій наживаються на поставках зброї армії. Однак в ЗСУ та Нацгвардії є і бригади, які активно себе піарять, щоб пересічні громадяни донатили кошти на їхні потреби і щоб до них приходили мотивовані бійці.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Він визнав, що його часто критикують за бігборди з рекламою ПДМШ по всій країні, однак пояснив, чому зібрані пожертви не передає на ЗСУ, а витрачає на розвиток свого шпиталю.

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За його словами, ЗСУ важко назвати ефективним розпорядником грошей.

— Я знаю, скільки на снарядах "наварюють", тому не збираюсь фінансувати корупцію. Чи впала у ПДМШ кількість пацієнтів після появи бордів? Ні. Під час появи бордів ми відкрили дві нові позиції на Сумщині. Ми як будували, так і будуємо наш реабілітаційний центр, — каже бойовий медик.

Він нагадав, що найкращим у Силах оборони Третій штурмовій бригаді ЗСУ і 13-й бригаді оперативного призначення "Хартія" Нацгвардії України борди не заважають воювати.

— А у нас [бордів] точно не більше. Жодної шкоди для нашої роботи це не вчинило. Люди давали цільовий внесок на піар. Чому про Третю штурмову, "Хартію", 93-тю бригаду та інші люди мають знати, а про ПДМШ ні? — ставить резонне запитання Геннадій Друзенко.

Він пояснив, що їхні борди висять безоплатно — це пропозиція власника рекламної компанії.

— Ми заплатили тільки за друк і розклейку. От так буває: іноді людям, які роблять добрі справи, за це дякують. Тому хвилюються швидше за все ті, хто ніколи ні копійки на ПДМШ не задонатив, — підсумував медик.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Україна могла перемогти Росію на полі бою.