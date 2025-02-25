Армию сложно назвать эффективным распорядителем денег, говорит Геннадий Друзенко

В Вооруженных силах Украины сложилась коррумпированная система, в которой наживаются на поставках оружия армии. Однако в ВСУ и Нацгвардии есть и бригады, которые активно себя пиарят, чтобы рядовые граждане донатили средства на их нужды и чтобы к ним приходили мотивированные бойцы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко. Он признал, что его часто критикуют за бигборды с рекламой ПДМГ по всей стране, однако объяснил, почему собранные пожертвования не передает на ВСУ, а тратит на развитие своего госпиталя.

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По его словам, ВСУ тяжело назвать эффективным распорядителем денег.

— Я знаю, сколько на снарядах "наваривают", поэтому не намерен финансировать коррупцию. Упало ли в ПДМГ количество пациентов после появления бордов? Нет. Во время появления бордов мы открыли две новые позиции в Сумской области. Мы как строили, так и строим наш реабилитационный центр, — говорит боевой медик.

Он напомнил, что лучшим в Силах обороны — Третьей штурмовой бригаде ВСУ и 13-й бригаде оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины борды не мешают воевать.

— А у нас [бордов] точно не больше. Никакого вреда нашей работе это не нанесло. Люди вносили целевой вклад на пиар. Почему о Третьей штурмовой, "Хартии", 93-й бригаде и других людях должны знать, а о ПДМГ нет? — задает резонный вопрос Геннадий Друзенко.

Он объяснил, что их борды висят бесплатно — это предложение владельца рекламной компании.

— Мы заплатили только за печать и расклейку. Вот так бывает: иногда людей, которые делают добрые дела, за это благодарят. Поэтому волнуются, скорее всего, те, кто никогда ни копейки на ПДМШ не задонатив, — подытожил медик.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Украина могла победить Россию на поле боя.