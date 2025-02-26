Ліки в Україні перевіряє приватна лабораторія голови Держлікслужби та співробітника СБУ: розслідування

У чиновників після цього почала з’являтися дорога нерухомість

Приватна лабораторія "Добробут-Лікілаб" одразу ж після реєстрації отримала багато замовлень від Держслужби України з лікарських засобів. Проте журналісти встановили, що цю лабораторію створено оточенням голови Держлікслужби та співробітника СБУ.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Зазначається, що власниками лабораторії офіційно вважаються Дмитро Устік та Ірина Пономаренко, які раніше працювали у сфері будівництва.

"Сам Устік в розмові з журналістами заявив, що він не розбирається в експертизах, бо "не є хіміком" і порадив звертатися до інших працівників. При цьому, власники привели журналістів до очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка та працівника СБУ Валентина Оврамця, сферами роботи якого щонайменше до 2023 року була саме фармацевтика загалом і Держлікслужба зокрема", — сказано в матеріалі

Зазначається, що Устік колись виконував роботи на одному з об’єктів родини Оврамця, а Пономаренко пов’язана з Ісаєнком, оскільки їхні родини родом з одного села.

Крім того, журналісти дізналися, що лабораторія зареєстрована у приміщенні, яке належить тещі Оврамця. Розслідувачі також вказують на те, що після запуску лабораторії у його сім’ї почали з’являтися дорогі активи, серед яких будинок у Києві, ділянку біля Буковеля та в передмісті Києва.

У СБУ повідомили, що активи були придбані коштом від бізнесу, яким сім’я займалася протягом кількох поколінь, але автори матеріалу не змогли підтвердити цю інформацію.

Як повідомлялося раніше, українці все більше висловлюють стурбованість щодо непрозорості влади та корупційних схем у державних структурах. Водночас громадський тиск на владу боротьби з корупцією продовжує зростати.