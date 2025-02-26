Лекарства в Украине проверят частная лаборатория главы Гослекслужбы и сотрудника СБУ: расследование

У чиновников после этого начала появляться дорогая недвижимость

Частная лаборатория "Добробут-Лікилаб" сразу же после регистрации получила много заказов от Госслужбы Украины по лекарственным средствам. Однако журналисты установили, что эта лаборатория создана окружением главы Гослекслужбы.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что владельцами лаборатории официально числятся Дмитрий Устик и Ирина Пономаренко, которые ранее работали в сфере строительства.

"Сам Устик в разговоре с журналистами заявил, что он не разбирается в экспертизах, потому что "не химик" и посоветовал обращаться к другим работникам. При этом владельцы привели журналистов к руководителю Гослекслужбы Роману Исаенко и работнику СБУ Валентину Оврамцу, сферами работы которого по меньшей мере до 2023 года была именно фармацевтика в целом и Гослекслужба в частности", — сообщили журналисты.

Отмечается, что Устик когда-то выполнял работы на одном из объектов семьи Оврамца, а Пономаренко связана с Исаенко так как их семьи родом из одного села.

Кроме того, журналисты узнали, что лаборатория зарегистрирована в помещении, которая принадлежит теще Оврамца. Расследователи также указывают на то, что после запуска лаборатории у его семьи начали появляться дорогие активы, среди которых дом в Киеве, участок возле Буковели и в пригородах Киева.

В СБУ сообщили, что активы были приобретены за средства от бизнеса, которым семья занималась в течение нескольких поколений, но авторы материала не смогли подтвердить эту информацию.

Как сообщалось ранее, украинцы все больше выражают обеспокоенность по поводу непрозрачности власти и коррупционных схем в государственных структурах. В то же время общественное давление на власть по борьбе с коррупцией продолжает расти.