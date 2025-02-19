Як змінився рівень корупції в Україні за 2024 рік, - у НАЗК розповіли

Корупція в Україні 2024: громадяни та бізнес про масштаби проблеми.

Проблема корупції залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Громадяни дедалі більше висловлюють занепокоєння щодо непрозорості влади та корупційних схем у державних структурах. Водночас суспільний тиск на владу щодо боротьби з корупцією продовжує зростати.

Нове дослідження, проведене соціологічною компанією Info Sapiens на замовлення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), показало, що 69% українців вважають, що рівень корупції в країні за останній рік зріс.

Опитування проводилося у вересні-листопаді 2024 року. Громадян запитували: "На Вашу думку, як змінився рівень корупції в Україні за останні 12 місяців?"

35,6% респондентів відповіли, що корупція дуже зросла .

відповіли, що корупція . 33,5% вважають, що вона скоріше зросла .

вважають, що вона . 25,4% не відчули змін у рівні корупції.

Порівняно з 2023 роком кількість українців, які впевнені у зростанні корупції, збільшилася на 7,9%.

Дослідження включало дві групи респондентів – звичайних громадян та представників бізнесу. Опитування населення проводилося методом особистих інтерв’ю, загалом було опитано 2488 людей, а похибка результатів становить ±2%. Для підприємців використовували телефонні інтерв’ю, у яких взяли участь 1206 осіб, із похибкою ±3%.

Нагадаємо, що питання боротьби з корупцією є одним із ключових викликів для України, особливо в контексті міжнародної допомоги та євроінтеграції. Громадська думка щодо цієї проблеми стає все більш критичною, що вимагає від влади ефективних реформ та конкретних дій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що журналісти провели нове розслідування щодо мобілізації.