"Подарунки" на мільйони і не лише: журналісти з’ясували, як мешкають керівники метро Києва (відео)

Журналісти з’ясували, за які кошти живуть керівники столичного метрополітену

Журналісти Bihus.Info нещодавно розповідали про "каламутні" контракти, які укладав директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. Наразі вони з’ясували, на які кошти живуть інші керівники столичного метро.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Журналісти зазначають: після того, як правоохоронні органи (а саме Національна поліція та НАБУ) взялися розслідувати "схему" Брагінського, той втік. Його бізнес-партнер Кирило Кривець отримав підозру минулого року.

Тим часом колишній заступник Брагінського Дмитро Пеклун жив у Козині під Києвом, хоча за документами було зазначено, що він ніде не живе, йдеться у розслідуванні. Водночас його дружина в 2020 році купила земельну ділянку на 12 соток, задекларована вартість котрих — 322 тисячі гривень.

Також журналісти стверджують, що фінансовий директор комунального підприємства Олексій Хаймьонов указав у декларації нерухомість на мільйони гривень. При цьому він вказав її як подарунки від родичів, а його теща має квартиру навпроти головного офісу КП "Київський метрополітен".

Водночас, за даними розслідування, вартість такої квартири становить щонайменше два з половиною мільйони гривень.

Головний юрист того ж комунального підприємства "Київський метрополітен" Володимир Бабенко, як зазначено у розслідуванні, зовсім не вказав у декларації дружину з нерухомістю.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Віктор Брагінський незаконно виїхав з України на підставі фейкового ув’язнення військово-лікарської комісії.