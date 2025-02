Україні треба, щоб "золотий вік" Євросоюзу закінчився? Названо три чинники минулого добробуту ЄС

Євросоюз має бути розвалений, а на його уламках — створено новий блок з Україною

Промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на безпековій конференції в Мюнхені стала стусаном для Європи, покликаним розворушити ЄС, який десятки років перебував у стані спокою і вже пережив свій "золотий вік". На місці Євросоюзу має виникнути нове утворення, куди б увійшла й Україна.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко. Він назвав три кити, на яких тримався добробут Євросоюзу.

За його словами, зараз він дав би не більше 50%, що ЄС переживе нинішню каденцію президента США Дональда Трампа.

— Вся формула успіху Європи була дуже проста: американська мілітарна "парасолька" (можна не витрачатись на безпеку, нехай американці платять), дешеві російські енергоносії та Китай, тобто дешева робоча сила. В одну мить ці три складові успіху розлетілися, — каже політолог. — В нульові роки ЄС весь час збільшувався, а виявилося, що у нього, як і у нас, життя підійшло до каси, а платити нема чим.

На думку політичного експерта, Україна навіть опинилася в кращій ситуації: ми перехворіли, і у нас з'явився імунітет.

— Ми готові жити в цьому новому світі хижаків. Бо ми перші потрапили в цю турбулентність. А Європа, як та багата пенсіонерка: раптом пенсія припинилась, а вона не готова знову почати працювати. І Україні треба цим користатися, — вважає Геннадій Друзенко.

Він вважає, що Україна має бути зацікавлена не входити в ЄС.

— Макрон зібрав саміт, і ці імпотенти не змогли ні про що домовитись. Нам треба розвалювати Євросоюз і створювати новий блок. Британія, Скандинавія, Балтика, Україна, Польща – це життєздатна конструкція. Є шанс створити щось нове, як після війни. Хто міг подумати, що країни, які століттями воювали [один проти одного], раптом зроблять Євросоюз? Бо з'явилися люди, які думали "out of the box". І зараз потрібні люди, які вміють думати стратегічно, — наголошує керівник Центру конституційного моделювання.

На його думку, проблема Європи в тому, що там нема особистості масштабу де Голля або Черчилля.

— Там є високопоставлені чиновники. Поки поїзд їде рейками, машиніст може пити, спати, гуляти. А раптом виїхали на бездоріжжя. І тут треба двома руками тримати кермо і чітко знати, куди ти хочеш виїхати. А вони на це не спроможні. І тут Україна стає потрібна Європі. Боюсь, що "золотий вік" Євросоюзу закінчився. В одну мить – підсумував Геннадій Друзенко.

