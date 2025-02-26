"Америка показала своє обличчя". Венса рознесли в мережі за слова про українців у США

Венс вважає "образливим", що нові іммігранти бажають "використовувати силу та вплив своєї нової нації" для вирішення "старого етнічного суперництва"

Віцепрезидент Джей Ді Венс зробив заяву щодо американців українського походження, закликавши їх визнати США як свою країну та піклуватися про її інтереси. У соціальних мережах уже розпочався шквал критики за такий вислів.

Відповідне повідомлення Венс опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). Він розповів історію про українця у США, який не поділив його погляди.

"Під час моєї сенатської кампанії у 2022 році я зустрів українського американця в північно-східному Огайо. Він був дуже злий на мої погляди на конфлікт і моє бажання якнайшвидше його завершити.

"Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається".

"Сер, — відповів я, — ваша країна — Сполучені Штати Америки, як і моя", — йдеться у повідомленні Венса.

Віцепрезидент додав, що завжди вважав "образливим", що нові іммігранти бажають "використовувати силу та вплив своєї нової нації" для вирішення "старого етнічного суперництва".

"Одна з найважливіших частин асиміляції — це бачення своєї країни як США. Це частина угоди: якщо вас прийняли в нашу національну сім’ю, ви повинні піклуватися про інтереси Сполучених Штатів. Я знаю багатьох іммігрантів, які мають правильну точку зору, і я вдячний їм", — заявив Венс.

Реакція українців

Довго чекати на реакцію українців на такий вислів не довелося. Вже незабаром у соціальних мережах з’явилося безліч гнівних коментарів, що розносять позицію Венса в пух і порох.

Журналістка ТСН Христина Зеленюк на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост, в якому висловила свою думку щодо цієї ситуації.

"А може пан Венс поставить аналогічне запитання 8 млн американців єврейського походження, які є ох якою впливовою силою на кожних виборах у США? Чи, наприклад, вихідцям із Мексики, Куби та інших країн цього регіону, які голосували за республіканців на цих виборах. Вони правильні мігранти? І ця людина, в тому числі відповідає за українське "портфоліо" в адміністрації Трампа", — йдеться у пості журналістки.

Що ще пишуть українці в мережі з цього приводу:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джей Ді Венс відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "очорніння" Трампа на публіці призведе лише до зворотного ефекту.