"Це вибір США": Зеленський пояснив реакцію ЄС на "холодний душ" Венса та миротворців для України

У США зосереджуються на внутрішніх питаннях

Гучна промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції певною мірою налякала європейців. Але питання посилення армії України до 1,5 млн війська потребує багато роботи, зустрічей та консультацій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання "Телеграфу", чи збадьорились європейські партнери після "холодного душу" від Джей Ді Венса. Він також розповів, як у ЄС сприйняли пропозицію про півторамільйонний континент як гарантію безпеки.

"І європейці бояться після тих чи інших заяв. Їх було багато від Америки. Де точно не йдеться про укріплення цього союзу, про щось інше йдеться. Безумовно, це вибір Сполучених Штатів, і їхня команда сьогодні зосереджена на внутрішніх питаннях. Але я вважаю, що цей союз не можна втратити. Виграє тільки Путін. Північна Корея, може, ще хтось, Іран", — сказав Зеленський.

На думку президента, військовий контингент — це може бути мільйон чи навіть більше осіб. Але він у будь-якому випадку потрібен Україні, поки наша держава не стане членом НАТО.

"Це може бути один мільйон 100, півтора мільйона. Ми говоримо про серйозні цифри. Це не п'ятдесят та сто, двісті тисяч. Не 100, 200 чесно. Тому що така кількість воїнів, вона просто не зможе захистити нас від, якщо буде ймовірного повторного наступу. І тому всі це розуміють. Європейські лідери, скажімо так, пішли думати. Я думаю, що ми проведемо кілька консультацій, розуміючи, що тут питання велике питання грошей, можливостей", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції президент наголосив, що допоки Україна не в НАТО – їй необхідна армія чисельністю 1,5 млн військовослужбовців для захистку, тобто миротворців. Адже наразі Росія має 220 бойових бригад в Україні, тоді як Сили оборони – лише 110.

"Я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо з усіма військовими. Це буде армія у 1,5 млн. Сьогодні наша армія, яка не у два рази менша, ніж у 1,5 мільйона, але приблизно бойові бригади будуть десь у два рази менші, ніж нам потрібні", – говорив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив, чому відмовився підписувати угоду про корисні копалини.