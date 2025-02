Украине нужно, чтобы "золотой век" Евросоюза закончился? Названы три фактора былого благополучия ЕС

Евросоюз должен быть развален, а на его обломках создан новый блок с Украиной

Речь вице-президента США Джей Ди Венса на конференции по безопасности в Мюнхене стала пинком для Европы, призванным расшевелить ЕС, который десятки лет пребывал в состоянии покоя и уже пережил свой "золотой век". На месте Евросоюза должно возникнуть новое образование, куда бы вошла и Украина.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко. Он назвал три кита, на которых держалось благополучие Евросоюза.

По его словам, сейчас он бы дал не более 50%, что ЕС переживет нынешнюю каденцию президента США Дональда Трампа.

— Вся формула успеха Европы была очень проста: американский военный "зонтик" (можно не тратиться на безопасность, пусть американцы платят), дешевые российские энергоносители и Китай, то есть дешевая рабочая сила. В мгновение ока эти три составляющие успеха улетучились, — говорит политолог. — В нулевые годы ЕС все время увеличивался, а оказалось, что у него, как и у нас, жизнь подошла к кассе, а платить нечем.

По мнению политического эксперта, Украина даже оказалась в лучшей ситуации: мы переболели, и у нас появился иммунитет.

— Мы готовы жить в этом новом мире хищников. Потому что мы первыми попали в эту турбулентность. А Европа, как богатая пенсионерка: вдруг пенсия прекратилась, а она не готова снова начать работать. И Украине нужно этим пользоваться, — считает Геннадий Друзенко.

Он считает, что Украина должна быть заинтересована не входить в ЕС.

— Макрон собрал саммит, и эти импотенты не смогли ни о чем договориться. Нам нужно разваливать Евросоюз и создавать новый блок. Великобритания, Скандинавия, Балтика, Украина, Польша — это жизнеспособная конструкция. Есть шанс создать что-то новое, как после войны. Кто мог подумать, что страны, веками воевавши [друг против друга], вдруг сделают Евросоюз? Потому что появились люди, думавшие "out of the box". И сейчас нужны люди, которые умеют думать стратегически, — отмечает руководитель Центра конституционного моделирования.

По его мнению, проблема Европы в том, что там нет личностей масштаба де Голля или Черчилля.

— Там высокопоставленные чиновники. Пока поезд едет по рельсам, машинист может пить, спать, гулять. Но вдруг выехали на бездорожье. И тут нужно двумя руками держать руль и четко знать, куда ты хочешь уехать. А они на это не способны. И тут Украина становится нужна Европе. Боюсь, что "золотой век" Евросоюза закончился. В мгновение ока, — подытожил Геннадий Друзенко.

