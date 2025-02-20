"Трамп стане президентом миру": Венс здивував заявою, виправдавши переговори з Путіним

Американський політик стверджує, що завершення війни в Європі близько

У четвер, 20 лютого, віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист переговорів президента Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним і заявив, що глава Білого дому стане президентом миру.

Він також сказав, що закінчення російсько-української війни вже близько. Ця заява прозвучала під час його виступу на Конференції консервативних політичних дій у Нешнл-Харборі, штат Меріленд.

"Як ви збираєтеся покласти край війні, якщо не будете вести переговори з Росією?" — поставив риторичне запитання американський політик.

Він також сказав, що Дональд Трамп стане президентом миру, зупинивши війну на європейському континенті.

"Я справді вірю, що вперше за три роки ми перебуваємо на порозі світу в Європі", — додав він.

Нагадаємо, 19 лютого Джей Ді Венс емоційно відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який сказав, що Трамп живе у створеному Росією дезінформаційному просторі.

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, очорнюючи його в ЗМІ, — всі, хто знає президента, скажуть вам, що це поганий спосіб поводження з цією адміністрацією", — сказав Венс.

Крім того, віцепрезидент США дав зрозуміти, що Штати "дуже розчаровані" офіційною позицією України щодо переговорів і можуть перестати постачати зброю Києву. "Європейські склади зброї порожні, а Росія має чисельну перевагу — нові поставки Україні не допоможуть. Потрібен мир", — сказав він.