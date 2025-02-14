Як Венс звинуватив Європу та "забув" про Росію: 5 головних моментів промови віцепрезидента США

Слова американця присутні у залі зустріли емоціями від відвертого здивування до справжнього шоку

На Мюнхенській конференції з безпеки-2025 із майже 20-хвилинною промовою виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Хоча політик запевнив, що США залишаються союзником Європи, ідеологічна прірва між Вашингтоном та європейськими столицями стає все глибшою.

Розбір головних моментів історичної промови Венса — далі у матеріалі міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової, яка в ці дні працює на полях конференції у Мюнхені.

1 — Вибори у Румунії як тригер

Американський віцепрезидент почав із заяви, що найбільша загроза безпеці нині йде не від Москви, Пекіна чи іншого зовнішнього гравця, а… від процесів у самій Європі. І приклад тому — ситуація у Румунії.

"Я турбуюся про загрозу зсередини — про відхід Європи від деяких із її найфундаментальніших цінностей, які вона поділяє зі Сполученими Штатами Америки.

Мене вразило, що колишній європейський комісар нещодавно виступив на телебаченні й здавалося, що він у захваті від того, що румунський уряд анулював вибори. Він попередив, що якщо події підуть не за планом, те саме може статися і в Німеччині. Такі легковажні заяви шокують американців. Протягом багатьох років нам говорили, що все, що ми фінансуємо і підтримуємо, робиться в ім’я наших спільних демократичних цінностей.

Все — від нашої політики щодо України до цифрової цензури — подається як захист демократії. Але коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми повинні запитати себе, чи дотримуємося ми достатньо високих стандартів. І я кажу "ми", тому що глибоко переконаний, що ми єдина команда", — сказав Венс.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів, на якому перевагу несподівано для всіх здобув ультраправий кандидат Келін Джорджеску. Він дотримується край антизахідної та антиукраїнської риторики, зокрема, називав Україну "вигаданою державою", а російського диктатора Путіна — "людиною, яка любить свою країну".

У ЗМІ Румунії Джорджеску цілком обґрунтовано називали "путінською гангреною", яка зросла за кілька місяців без жодних попереджень. Румунська розвідка встановила, що для швидкого просування Джорджеску Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах.

Та на думку Джей Ді Венса, російський вплив — не головна проблема, через яку варто турбуватися.

"Румунія просто скасувала результати президентських виборів, ґрунтуючись на сумнівних підозрах розвідки та величезному тиску з боку її континентальних сусідів. Наскільки я розумію, аргументом було те, що російська дезінформація просочилися у румунські вибори.

Але я закликаю своїх європейських друзів поглянути на ситуацію ширше. Ви можете вважати неправильним, що Росія купує рекламу в соціальних мережах, щоб впливати на ваші вибори. Ми, безумовно, так вважаємо. Але якщо вашу демократію можна знищити всього лише кількома сотнями тисяч доларів цифрової реклами з-за кордону, то вона й не була дуже міцною спочатку", — сказав він.

2 — Треба розмовляти з "правими"?

Плавно політик перейшов до критики організаторів Мюнхенської конференції, які цього року вирішили не запрошувати на захід ультраправі та ультраліві німецькі політичні сили, представники яких, до слова, мають статус "друзів Путіна" в Європі". Та американський віцепрезидент вважає, що з ними навпаки потрібно розмовляти.

"Ми не зобов’язані погоджуватися з усім або хоча б з чимось, що вони кажуть. Але якщо політичні лідери представляють значну частину суспільства, ми зобов’язані принаймні вступати з ними в діалог.

Для багатьох із нас по той бік Атлантики це все більше виглядає як намагання старих, укорінених еліт сховатися за жахливими словами радянської епохи, такими як "дезінформація" та "маніпуляція", просто тому, що їм не подобається ідея, що хтось із альтернативною точкою зору може висловити свою думку, не кажучи вже про те, щоб проголосувати інакше чи, боронь Боже, виграти вибори", — сказав натомість Венс.

3 — Релігія, аборти, свобода слова

"Дісталося" в його промові й ряду європейських країн-союзників Америки, чиї рішення Венс порівняв із політикою Радянського союзу в часи Холодної війни, коли режим "цензурував інакодумців, закривав церкви, скасовував вибори".

"Дякувати Богу, вони програли. Вони програли, бо не цінували і не поважали всі надзвичайні блага свободи. Свободу дивувати, помилятися, винаходити, будувати. Як виявилося, неможливо наказати інноваціям чи творчості, так само як неможливо змусити людей думати, відчувати чи вірити у щось. І ми переконані, що ці речі безумовно взаємопов’язані.

На жаль, коли я дивлюся на Європу сьогодні, інколи не так уже й очевидно, що сталося з деякими переможцями Холодної війни. Я дивлюся на Брюссель, де комісари ЄС попереджають громадян, що мають намір закривати соціальні мережі під час громадянських заворушень — щойно вони помітять те, що самі вважатимуть "мовою ненависті".

Або на цю саму країну, де поліція проводила рейди проти громадян, яких підозрювали у публікації антифеміністичних коментарів в інтернеті, в рамках, цитую, "боротьби з мізогінією в мережі".

Я дивлюся на Швецію, де два тижні тому уряд визнав винним християнського активіста за участь у спалюванні Корану, що зрештою призвело до вбивства його друга. Суддя у цій справі холоднокровно зауважив, що шведські закони, які нібито захищають свободу вираження, насправді не гарантують, цитую, "права говорити чи робити будь-що без ризику образити групу, яка дотримується певних переконань", — казав Венс, описуючи кожний приклад, як він вважає, обмеження свободи.

"Найбільш тривожним прикладом" він назвав справу такого собі Адама Сміта-Коннора у Великій Британії. Мова про 51-річного фізіотерапевта та ветерана війни, який потрапив до суду через те, що молився перед клінікою, де проводять аборти. Це вважається порушенням так званої "буферної зони", яка забороняє будь-які форми протесту у радіусі 150 метрів від таких установ. Британцю призначили покарання у вигляді штрафу.

"Він нікого не зупиняв, ні з ким не взаємодіяв — просто мовчки молився сам. Коли британські правоохоронці помітили його та вимагали пояснень, про що він молиться, Адам просто відповів, що за ненародженого сина, якого він та його колишня дівчина позбулися шляхом аборту багато років тому. Однак це не зворушило офіцерів…

Хотів би я сказати, що це був випадковий інцидент, але ні. У жовтні минулого року уряд Шотландії почав розсилати листи громадянам, чиї будинки розташовані в межах так званих "зон безпечного доступу", попереджаючи їх, що навіть приватна молитва у власному домі може вважатися порушенням закону. І, звісно, влада закликала громадян повідомляти про своїх співвітчизників, які можуть бути винні у "злочинах думки", — розповів Венс.

4 — Пропозиція від "нового шерифа"

Перелічивши всі ці випадки, американський віцепрезидент дійшов висновку, що свобода слова по всій Європі "відступає". Але адміністрація Трампа, на відміну від попередників, пропонує можливість виправити це.

"Я прийшов сюди сьогодні не лише з зауваженнями, а й з пропозицією. Так само, як адміністрація Байдена відчайдушно намагалася змусити людей мовчати, висловлюючи свою думку, адміністрація Трампа робитиме прямо протилежне.

У Вашингтоні з’явився новий шериф. І під керівництвом Дональда Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими поглядами, але будемо боротися за ваше право висловлювати їх у публічному просторі — незалежно від того, погоджуємося ми чи ні", — наголосив Венс.

На переконання політика, Європа не зможе бути безпечною, "якщо боїться голосів, думок і совісті", якими керуються пересічні громадяни.

"Якщо ви біжите в страху перед власними виборцями, Америка нічого не може для вас зробити. Так само, як і ви нічого не можете зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа, — підсумував цю частину своїх зауважень Венс. — Ви не можете отримати демократичний мандат, піддаючи цензурі своїх опонентів або кидаючи їх до в'язниці, чи то лідер опозиції, чи то смиренна християнка, яка молиться у власному домі, чи то журналіст, який намагається висвітлювати новини. Ви також не зможете перемогти, нехтуючи своїм основним електоратом у таких питаннях, як, наприклад, хто буде частиною нашого суспільства".

5 — Проблема мігрантів

Найбільш нагальним викликом для всіх Джей Ді Венс називає масову міграцію, а винними у цьому — знов-таки політиків на всьому Європейському континенті. Венс нагадав про трагедію 13 лютого, коли автівка вʼїхала у натовп людей в Мюнхені, внаслідок чого постраждали щонайменше 28 людей. Водієм виявився 24-річний громадянин Афганістану, який зізнався, що зробив це навмисно.

Цей випадок Венс використав для своєрідної промоції ультраправих сил, які у Німеччині виступають із жорсткою антиміграційною політикою.

"Скільки разів ми повинні пережити ці жахливі невдачі, перш ніж ми змінимо курс і спрямуємо нашу спільну цивілізацію в новому напрямку? Жоден виборець на цьому континенті не пішов до виборчої урни, щоб відкрити шлюзи для мільйонів неперевірених іммігрантів… Все більше і більше виборців по всій Європі голосують за політичних лідерів, які обіцяють покласти край неконтрольованій міграції.

Так сталося, що я погоджуюся з багатьма з цих проблем, але ви не зобов'язані погоджуватися зі мною. Я просто думаю, що люди дбають про свої домівки, про свої мрії, про свою безпеку та здатність забезпечити себе і своїх дітей. І вони розумні", — наголосив віцепрезидент.

Свою думку він закінчив черговою тезою, що голос народу має значення, і не можна позбавляти людей права висловлювати свою думку, якою б вона не була.

"Я глибоко переконаний, що нам не потрібно боятися майбутнього. Ви можете прийняти те, що говорить вам ваш народ, навіть якщо це дивує, навіть якщо ви не згодні. І якщо ви так робите, ви можете дивитися в майбутнє з упевненістю, знаючи, що за кожним з вас стоїть нація. І в цьому, як на мене, полягає велика магія демократії.

Вона не в цих кам'яних будівлях чи красивих готелях. Вона навіть не у великих інституціях, які ми побудували разом як суспільство. Вірити в демократію означає розуміти, що кожен наш громадянин має мудрість і голос…

Ми не повинні боятися наших людей, навіть коли вони висловлюють погляди, які не збігаються з думкою їхнього керівництва", — закінчив Венс.

Слова американця присутні у залі зустріли емоціями від відвертого здивування до справжнього шоку. Адже ніхто не очікував почути від віцепрезидента США промову, повну звинувачень у бік демократичних європейських країн. У той же час автократичні режими у Москві, Пекіні, Тегерані чи Пхеньяні залишилися без належної уваги Венса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський та Джей Ді Венс в останню мить перенесли зустріч, яка мама пройти вранці 14 лютого.