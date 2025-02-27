Мільйонні переплати? У Києві відремонтують онкодиспансер за кошти ЄС - "Наші гроші"

Роботи фінансуються за рахунок позички Європейського інвестиційного банку у рамках проекту "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету

Онкодиспансер у Києві відремонтують за сотні мільйонів гривень від Євросоюзу. Розслідувачі запідозрили серйозні переплати.

Про це йдеться у розслідуванні "Наші Гроші". Мова про обласний онкодиспансер, який розташований на вулиці Багговутівська, 1. Там збираються провести капітальний ремонт хірургічного корпусу. Замовником виступає Департамент регіонального розвитку Київської облдержадміністрації, а переможцем тендеру на 223 мільйони гривень – ТОВ "Бцремсервіс".

Фірма, до речі, отримала підряд без конкуренції, бо на торги ніхто більше не подався. При цьому для участі в торгах потрібно було мати відгук про виконання не менше двох аналогічних договорів за останні п’ять років, адресований замовнику цієї закупівлі з додаванням документів, що підтверджують, про прийняття в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва.

"Згідно з Керівними принципами імплементації Програми з відновлення України, учасники тендеру повинні мати щонайменше два аналогічні виконані договори за останні чотири роки (без урахування періоду воєнного стану), кожен з яких має становити не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі – тобто 67,56 млн грн. Однак ТОВ "Бцремсервіс" надало інформацію про два виконані аналогічні договори від 2019 року на суми 41,11 млн грн і 27,43 млн грн, що не відповідає встановленому кваліфікаційному критерію", — пишуть журналісти.

На що хочуть витратити 223 мільйони

До кінця 2025 року планується виконати цілий комплекс робіт, зокрема архітектурні, конструктивні, технологічні та електротехнічні рішення, а також облаштувати опалення, вентиляцію, водопровід, каналізацію, системи зв'язку, пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, вогнезахист, медичне газопостачання, блискавкозахист та системі протидимного захисту.

Хто платить

Роботи фінансуються за рахунок позички Європейського інвестиційного банку у рамках проєкту "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна і включає 1,89 млн грн на додаткові витрати на інфляцію. На закупівлю обладнання та меблів передбачено 101,98 млн грн, що становить 46% загальної суми договору.

Мільйонні переплати?

Як зазначають у виданні, найбільша сума кошторису становить 8,25 млн грн за невідомі медичні сендвіч-панелі з полімерним покриттям, 52 мм, по 15 388 грн/кв. м. При цьому, зазначають журналісти, у 2024 році ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг" для реконструкції приймального відділення хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова замовляла сендвіч панелі для фальш-ригеля за 7473 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

"Композит 4мм врахували по 2 442 грн/кв. м. Група компаній «AluOne» продає алюмінієві композитні панелі Aluboard 1250×3200мм, товщиною 4 мм по 840 грн/кв. м, що втричі дешевше, а компанія «Avers» пропонує композитні панелі TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

Панелі HPL врахували по 4 075 грн/кв. м. Дніпропетровська ОДА для будівництва хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні замовляла плити з HPL панелей в комплекті з кріпленнями по 2 596 грн/кв. м, що на 36% дешевше.

Фальцеві панелі із жерсті з полімерним покриттям, шириною 320 мм, товщиною 0,5мм замовили по 1 096 грн/кв. м. Магазин «Хата-Крита» продає фальцеву покрівлю різних виробників по 110-271 грн/кв. м, що мінімум вчетверо дешевше, а інший магазин пропонує Клікфальц, 0,5 мм по 328-359 грн/кв. м, що втричі дешевше", – з’ясували журналісти.

У виданні підрахували, що орієнтовна сума переплат може становити 8 млн грн, а цих грошей вистачило б на 507 нічних дронів Mavic 3T.

Бцремсервіс

Як повідомляє редактор розслідувального проєкту Юрій Ніколов, Бцремсервіс раніше згадувався у скандалах про завищення вартості робіт. Так, наприклад, стверджується, що під час ремонту ліцею на Київщині компанія могла завищити ціну бетону у півтора раза.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові планують витратити чималу суму грошей на ремонт з усунення аварій у житловому фонді багатоквартирного будинку.