Миллионные переплаты? В Киеве отремонтируют онкодиспансер за деньги ЕС - "Наші гроші"

Работы финансируются за счет ссуды Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета

Онкодиспансер в Киеве отремонтируют за сотни миллионов гривен от Евросоюза. Расследователи заподозрили серьезные переплаты.

Об этом говорится в расследовании "Наші Гроші". Речь об областном онкодиспансере, который расположен на улице Багговутовская, 1. Там собираются провести капитальный ремонт хирургического корпуса. Заказчиком выступает Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации, а победителем тендера на 223 миллиона гривен — ООО "Бцремсервис".

Фирма, к слову, получила подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не подался. При этом для участия в торгах нужно было иметь отзыв о выполнении не менее двух аналогичных договоров за последние пять лет, адресованный заказчику данной закупки с добавлением подтверждающих документов о принятии в эксплуатацию законченных объектов строительства.

"Согласно Руководящим принципам имплементации Программы по восстановлению Украины, участники тендера должны иметь по меньшей мере два аналогичных исполненных договора за последние четыре года (без учета периода военного положения), каждый из которых должен составлять не менее 30% от ожидаемой стоимости закупки – то есть 67,56 млн грн. Однако ООО "Бцремсервис" предоставило информацию о двух выполненных аналогичных договорах от 2019 года на суммы 41,11 млн грн и 27,43 млн грн, что не соответствует установленному квалификационному критерию", — пишут журналисты.

На что хотят потратить 223 миллиона

До конца 2025 года планируется выполнить целый комплекс работ, в частности архитектурные, конструктивные, технологические и электротехнические решения, а также обустроить отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, системы связи, пожарную сигнализацию, оповещения о пожаре, огнезащите, медицинском газоснабжении, молниезащите и системе противодымной защиты.

Кто платит

Работы финансируются за счет ссуды Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета. Договорная цена динамична и включает 1,89 млн грн на дополнительные расходы по инфляции. На закупку оборудования и мебели предусмотрено 101,98 млн. грн., что составляет 46% от общей суммы договора.

Миллионные переплаты?

Как отмечают в издании, наибольшая сумма в смете составляет 8,25 млн. грн за неизвестные медицинские сэндвич-панели с полимерным покрытием, 52 мм, по 15 388 грн/кв. м. При этом, отмечают журналисты, в 2024 году ГП "Архитектурно строительный инжиниринг" для реконструкции приемного отделения хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова заказывала сэндвич панели для фальш-ригеля по 7473 грн/кв. м, что вдвое дешевле.

"Композит 4мм учли по 2442 грн/кв. м. Группа компаний AluOne продает алюминиевые композитные панели Aluboard 1250×3200мм, толщиной 4 мм по 840 грн/кв. м, что втрое дешевле, а компания Avers предлагает композитные панели TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн/кв. м, что вдвое дешевле

Панели HPL учли по 4075 грн/кв. м. Днепропетровская ОГА для строительства хирургического корпуса областной детской больницы заказывала плиты из HPL панелей в комплекте с креплениями по 2596 грн/кв. м, что на 36% дешевле.

Фальцевые панели из жести с полимерным покрытием, шириной 320 мм, толщиной 0,5 мм заказали по 1 096 грн/кв. м. Магазин "Дом-Крита" продает фальцевую кровлю разных производителей по 110-271 грн/кв. м, что минимум в четыре раза дешевле, а другой магазин предлагает Кликфальц, 0,5 мм по 328-359 грн/кв. м, что втрое дешевле", — выяснили журналисты.

В издании подсчитали, что ориентировочная сумма переплат может составлять 8 млн. грн., а этих денег хватило бы на 507 ночных дронов Mavic 3T.

Бцремсервис

Как сообщает редактор расследовательского проекта Юрий Николов, Бцремсервис ранее уже упоминался в скандалах о завышении стоимости работ. Так, например, утверждается, что во время ремонта лицея в Киевской области компания могла завысить цену бетона в полтора раза.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове планируют потратить немалую сумму денег на ремонт по устранению аварий в жилом фонде многоквартирного дома.