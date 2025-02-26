У Харкові хочуть витратити сотні тисяч на порятунок будинку (тендер)

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до 17 травня

У Харкові планують витратити чималу суму грошей на поточний ремонт з усунення аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку. Мова йде про вулицю 92-ї бригади, 19-А.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

Очікувана вартість замовлення становить чималих грошей. Сума, згідно з документом складає 211 085 гривень і 60 копійок.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 05 березня 2025 09:00. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг — до 17 травня 2025 року.

Оплата проводиться у формі післяоплати за фактично надані Послуги шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів (фактичного фінансування) протягом 30 календарних днів з дня підписання документів визначених у Договорі.

Раніше "Телеграф" писав, що публічне акціонерне товариство "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю 11 офісних шредерів із загальною очікуваною вартістю 152 900 гривень. Таким чином, вартість одного пристрою становитиме близько 13 900 гривень. Водночас аналіз ринку демонструє, що подібні моделі можна знайти значно дешевше.