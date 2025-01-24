У Донецькій області стає все менше доріг, а суми на їх ремонт ростуть наче на дріжджах

"Дивовижну" логіку місцевих чиновників важко пояснити

Територія, підконтрольна Україні в Донецькій області поступово стає меншою, а бюджет на обслуговування автомобільних доріг при цьому стрімко зростає. Наприклад, у 2025 році Донецька ОВА планує витратити на ремонт доріг у регіоні у 12 разів більше, ніж минулого року.

Про це свідчать дані Програм соціального та економічного розвитку Донецької області, які знаходяться у відкритому доступі. Журналісти "Телеграфу" порівняли цифри та були чимало здивовані.

Так, згідно з Програмою соціального та економічного розвитку Донецької області на 2024 рік на ремонт доріг було виділено 30 000 гривень. Цю суму мали витратити на експлуатаційне утримання доріг загального користування.

Загальний кілометраж доріг у 2024 році становив 3203,2 кілометра.

2025 року на ці ж цілі Донецька ОВА планує виділити о 12-й! разів більше коштів — йдеться про 312 217 гривень.

Однак у 2025 році ремонтуватимуть та обслуговуватимуть у регіоні 2600 кілометрів доріг, що на 600 кілометрів менше, ніж минулого року.

Таким чином, виходить, що підконтрольна Україні територія Донецької області стрімко скорочується, але на ремонт доріг там планують виділяти просто космічні суми.

За логікою ОВА регіону можна виходити, що менше доріг потрібно обслужити, тим більше цього необхідно витратити коштів.

Цифри для наочності:

2024 рік: ремонтують доріг 3203 кілометри та виділяють на це 30 000 гривень.

ремонтують доріг та виділяють на це 2025 рік: ремонтують доріг 2600 кілометрів (на 600 км менше) та виділяють на це 312 217 гривень.

При цьому, за даними "Вільного радіо", за 2024 рік російська армія захопила 10% території Донецької області. На даний момент в окупації знаходиться близько 17500 квадратних кілометрів або приблизно 66% від всієї площі регіону.

Зміни на лінії фронту на Донеччині протягом 2024 року

Зеленим позначено територію Донецької області, яку на кінець грудня 2024 року контролювала Україна.

Червоним позначені території, захоплені росіянами.

Карта: DeepState/Вільне радіо.

Нагадаємо, загальна площа Донеччини — 26,5 тисячі квадратних кілометрів. Відповідно, станом на кінець грудня 2024 року російська армія контролює понад 66% області.

Під контролем ЗСУ залишається менше ніж 33% Донеччини або близько 9 тисяч квадратних кілометрів регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що комунальне підприємство "Слов’янська" витратить 2 мільйони гривень на бронювання службового автомобіля. КП "Благоустрій" оголосило тендер на панцерний захист Mitsubishi Pajero Sport. Місто, розташоване всього за 33 кілометри від лінії фронту, планує зміцнити транспортний засіб за найвищими стандартами безпеки.