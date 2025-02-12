Дороги в кредит: Україна виплатила майже 55 млрд грн боргів за ремонт автошляхів

55 мільярдів на борги: скільки коштують дороги в Україні?

За три роки повномасштабного вторгнення Агентство відновлення (раніше відоме як Укравтодор) спрямувало 54,69 млрд грн на погашення боргових зобов’язань, пов’язаних із ремонтами доріг. Ці кошти пішли на виплату кредитів, відсотків та погашення облігацій.

Як повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на портал "007", у вибірку увійшли платежі, що містили позначки "кредит", "позика", "виплата %", "облігації" тощо.

Найбільші одноразові виплати:

Літо 2022 року – 5,08 млрд грн на погашення облігацій.

Літо 2023 року – 2,87 млрд грн.

Осінь 2024 року – 3,50 млрд грн.

Згідно з урядовим рішенням від 1 квітня 2020 року, ці облігації випускалися під 12,5% річних, а отримані кошти були спрямовані на будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області та мосту через Дніпро у Запоріжжі.

Як накопичувалися борги?

2007-2012 роки: Кредити на підготовку до Євро-2012 – виплати вже склали 19,80 млрд грн.

Кредити на підготовку до Євро-2012 – виплати вже склали 19,80 млрд грн. 2015 рік: Нова хвиля кредитів, за якими виплачено 4,35 млрд грн.

Нова хвиля кредитів, за якими виплачено 4,35 млрд грн. 2020-2021 роки: "Велике будівництво" – боргові виплати досягли 23,30 млрд грн.

Однак, як зазначають журналісти, точну структуру виплат важко встановити через неповні дані у призначеннях платежів.

Кому виплачували гроші?

Основні виплати припали на:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) – 14,62 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 7,01 млрд грн.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – 4,04 млрд грн.

Втім, значна частина платежів не містила чіткої вказівки на кредитора

Раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині після розголосу асфальт стали купувати дешевше, а тендер отримав постійний підрядник.