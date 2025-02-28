Мобілізували незаконно? Що робити чоловіку у такому випадку

Юрист пояснив, куди звертатися в такій ситуації

Рішення про мобілізацію можна оскаржити, якщо воно ухвалене з порушенням законодавства. Це можливо, якщо людина має право на відстрочку, яке не було враховане, або якщо процедура призову відбулася з порушеннями.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна. За його словами, підставами для оскарження можуть бути:

наявність броні, яку не врахували у ТЦК;

непридатність до служби за станом здоров’я;

догляд за особою з інвалідністю (наприклад, дружиною або батьками);

троє і більше неповнолітніх дітей;

порушення процедури вручення повістки.

Як оскаржити мобілізацію в ТЦК

Якщо ви вважаєте, що рішення про мобілізацію було ухвалене неправомірно, можна подати скаргу до територіального центру комплектування (ТЦК).

Юрист рекомендує:

подати письмову заяву до ТЦК із вимогою переглянути рішення;

додати документи, які підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, свідоцтва про догляд за інвалідом, документи про навчання тощо);

отримати письмову відповідь від ТЦК щодо перегляду рішення.

Франчук зазначає, що ТЦК може самостійно скасувати мобілізацію, якщо там припустилися помилки. Однак, якщо відмова залишається в силі, тоді потрібно звертатися до суду.

Як подати позов до суду для скасування мобілізації

Якщо ТЦК не змінив свого рішення, військовозобов’язаний може звернутися до суду. Оскаржити мобілізацію можна протягом 6 місяців з моменту отримання рішення.

Процедура подання позову:

Подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду (за місцем розташування ТЦК).

У позові вказати, які норми були порушені (наприклад, якщо людину мобілізували, хоча вона мала відстрочку).

Додати докази: витяг із реєстру військовозобов’язаних, медичні довідки про непридатність до служби, документи про сімейний стан (наприклад, якщо особа доглядає за родичем з інвалідністю).

Як підкреслив юрист, суд може ухвалити забезпечувальні заходи, тобто призупинити дію рішення ТЦК на час розгляду справи.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо людину мобілізували всупереч стану здоров’я, вона має право оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Для цього потрібно:

подати апеляцію до вищої ВЛК;

якщо комісія підтвердить попередній висновок – звернутися до суду.

Юрист додає, що оскарження мобілізації не звільняє громадянина від обов’язку з’явитися до військової частини. Якщо суд не ухвалив рішення про призупинення наказу, особа повинна виконувати розпорядження ТЦК.

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