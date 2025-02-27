Чи мобілізуватимуть чоловіків старших 50 років з 1 березня

В Україні не раз обговорювали зниження граничного віку

Мобілізація чоловіків старше 50 років продовжується. Адже під час воєнного стану призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, однак для осіб старшої вікової категорії передбачені певні особливості.

Так, чоловіків віком від 50 до 60 років мобілізують, проте зазвичай їх спрямовують у частини забезпечення, де вони виконують обов’язки водіїв, логістів, технічних фахівців або працюють у тилових підрозділах. Пише 24 Канал.

Чому вони не потрапляють у бойові частини

Високе фізичне навантаження на передовій може бути надмірним для осіб цієї вікової категорії. Наявність професійних навичок у сфері транспорту, логістики та технічного забезпечення робить їх більш ефективними в тилових підрозділах.

Чи є обмеження для мобілізації 50+

Раніше з'являлися повідомлення про можливе введення обмежень щодо мобілізації чоловіків старше 50 років, зокрема щодо необхідності окремого розпорядження Генерального штабу для їхнього призову. Однак ці зміни стосуються лише внутрішніх процедур і не означають скасування мобілізації осіб цієї вікової категорії.

Чи можуть знизити верхню межу мобілізаційного віку

Деякі законодавчі ініціативи пропонують зменшити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років, аргументуючи це зниженням фізичних можливостей для виконання бойових завдань. Проте зараз ці зміни не набули чинності, і мобілізація чоловіків до 60 років триває.

Отже, у березні 2025 року мобілізація чоловіків старше 50 років продовжується без офіційних обмежень.

Нагадуємо, що в Україні оновлено законодавство, згідно з яким чоловіки до 25 років більше не підлягають мобілізації. Однак є певні винятки, які дозволяють призов таких громадян на військову службу навіть до досягнення цього віку.

Потрапити до Збройних сил України можуть громадяни, які вже мають статус військовозобов’язаного, тобто:

відслужили в армії у мирний час;

закінчили військовий виш або військову кафедру та мають військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, до якого числа "обмежено придатні" мають пройти ВЛК. Для проходження медогляду потрібно самостійно звернутися до ТЦК.