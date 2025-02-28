Мобилизовали незаконно? Что делать мужчине в таком случае

Юрист объяснил, куда обращаться в такой ситуации

Решение о мобилизации можно оспорить, если оно принято с нарушением законодательства. Это возможно, если человек имеет право на отсрочку, которая не была учтена, или если процедура призыва была с нарушениями.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина. По его словам, основаниями для обжалования могут быть:

наличие брони, которую не учли в ТЦК;

непригодность к службе по состоянию здоровья;

уход за лицом с инвалидностью (например, супругой или родителями);

трое и больше несовершеннолетних детей;

нарушение процедуры вручения повестки.

Как обжаловать мобилизацию в ТЦК

Если вы считаете, что решение о мобилизации было принято неправомерно, можно подать жалобу в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Юрист рекомендует:

подать письменное заявление в ТЦК с требованием пересмотреть решение;

добавить документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, свидетельства об уходе за инвалидом, документы об обучении и т.п.);

получить письменный ответ от ТЦК о пересмотре решения.

Франчук отмечает, что ТЦК может самостоятельно отменить мобилизацию, если там допустили ошибку. Однако если отказ остается в силе, тогда нужно обращаться в суд.

Как подать иск в суд для отмены мобилизации

Если ТЦК не изменил своего решения, военнообязанный может обратиться в суд. Обжаловать мобилизацию можно в течение 6 месяцев с момента получения решения.

Процедура подачи иска:

Подать административный иск в окружной административный суд (по месту нахождения ТЦК).

В иске указать, какие нормы были нарушены (например, если человека мобилизовали, хотя у него была отсрочка).

Добавить доказательства: выписка из реестра военнообязанных, медицинские справки о непригодности к службе, документы о семейном положении (например, если лицо ухаживает за родственником с инвалидностью).

Как подчеркнул юрист, суд может принять обеспечительные меры, то есть приостановить решение ТЦК на время рассмотрения дела.

Как обжаловать решение ВВК

Если человека мобилизовали вопреки состоянию здоровья, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Для этого нужно:

подать апелляцию в высшую ВВК;

если комиссия подтвердит предварительное заключение – обратиться в суд.

Юрист добавляет, что обжалование мобилизации не освобождает гражданина от обязанности явиться в воинскую часть. Если суд не принял решение о приостановлении приказа, лицо должно выполнять распоряжение ТЦК.

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